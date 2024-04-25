Политика

В ходе визита в Ташкент главы МИД Великобритании достигнуты договорённости по созданию Совместной экономической комиссии, проектам высокоскоростных железных дорог и другим. Объявлены программы по образованию, развития малого и среднего бизнеса и решению проблем изменения климата.

Партия «Адолат» призвала хокимият Ташкента изучать и учитывать общественное мнение перед принятием таких важных решений, как передача парков Абдуллы Кадыри и Бабура в аренду.

В Министерстве экономики и финансов Узбекистана подтвердили, что новые автомобили для хокимиятов не закупались из средств фонда «Мехр дафтари». Отображение названия фонда в лотах госзакупок оказалось связано с неправильной привязкой ИНН.

Экономика

В Ташкенте прошла очередная международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», собравшая около 450 компаний и бизнес-делегации из 27 стран. О проектах промышленной кооперации, которые обсуждались на форуме, и её коррективах в связи с геополитической ситуацией — в нашем материале.

Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых. Регулятор повысил прогноз по инфляции до 9−11% с учётом повышения тарифов на энергоресурсы, но считает, что влияние этих изменений на цены в экономике носит разовый характер. ЦБ также ухудшил прогноз по росту экономики.

Цена билетов на высокоскоростной поезд Afrosiyob вновь повышается с 15 мая: в эконом-классе — на 20%, бизнес-классе — на 30%, в VIP — на 40%.

В первом квартале 2024 года вырос объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан. Об этом на пресс-конференции 25 апреля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов объяснил более высокие темпы девальвации узбекского сума по сравнению с первым кварталом 2023 года. По его словам, основная причина — рост спроса на валюту и возросшие платежи по долгам. Он также пояснил, почему 25 апреля сум резко (на 50 сумов) укрепился к доллару.

Правительство Узбекистана ужесточило порядок проведения валютных операций для государственных компаний. С апреля они могут проводить транзакции в иностранной валюте только через те банки, где открыт основной счёт.

Общество

Суд назначил 15 суток ареста мужчине, который оскорблял женщин и их наряды на мероприятии Atlas Party в Ташкенте.

Из-за неисправности тормозной системы Damas попал в ДТП в Сурхандарье, в результате погибли шесть человек. Среди них — 14-летний мальчик и девочки в возрасте 8 и 9 лет.

В провинцию Балх в Афганистане доставлено более 169 тонн гуманитарной помощи от Узбекистана. В неё вошли продукты питания, в том числе мука, пшеница, растительное масло, макароны, консервы и сахар.

Спорт

Узбекистанский профессиональный боксёр, чемпион WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов проведёт первую защиту своего титула против одного из сильнейших боксёров мира независимо от весовой категории Теренса Кроуфорда. Соперники провели первую битву взглядов.

Мир

В ведущих университетах США продолжаются демонстрации в поддержку Палестины, студенты разбивают палаточные лагеря на территории кампусов. Администрация ряда вузов прибегла к помощи полиции, арестованы десятки протестующих.

Европарламент принял новые стандарты качества воздуха, которые теперь ближе к рекомендациям ВОЗ. Власти рассчитывают, что эта мера поможет значительно сократить число преждевременных смертей в Европе.

Спасибо, что читаете нас!