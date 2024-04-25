Политика
О чём договорились Ташкент и Лондон во время визита Дэвида Кэмерона (+фото, видео)
В ходе визита в Ташкент главы МИД Великобритании достигнуты договорённости по созданию Совместной экономической комиссии, проектам высокоскоростных железных дорог и другим. Объявлены программы по образованию, развития малого и среднего бизнеса и решению проблем изменения климата.
«Парки должны принадлежать народу». Партия «Адолат» — о передаче в аренду парков Кадыри и Бабура
Партия «Адолат» призвала хокимият Ташкента изучать и учитывать общественное мнение перед принятием таких важных решений, как передача парков Абдуллы Кадыри и Бабура в аренду.
Минэкономфин подтвердил техническую ошибку в данных о госзакупках автомобилей
В Министерстве экономики и финансов Узбекистана подтвердили, что новые автомобили для хокимиятов не закупались из средств фонда «Мехр дафтари». Отображение названия фонда в лотах госзакупок оказалось связано с неправильной привязкой ИНН.
Экономика
Сборка на паузе. Как прошла очередная выставка «Иннопром. Центральная Азия»
В Ташкенте прошла очередная международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», собравшая около 450 компаний и бизнес-делегации из 27 стран. О проектах промышленной кооперации, которые обсуждались на форуме, и её коррективах в связи с геополитической ситуацией — в нашем материале.
ЦБ оставил основную ставку на уровне 14% годовых, но пересмотрел прогноз по инфляции
Центральный банк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых. Регулятор повысил прогноз по инфляции до 9−11% с учётом повышения тарифов на энергоресурсы, но считает, что влияние этих изменений на цены в экономике носит разовый характер. ЦБ также ухудшил прогноз по росту экономики.
Цена билетов на Afrosiyob вновь повышается
Цена билетов на высокоскоростной поезд Afrosiyob вновь повышается с 15 мая: в эконом-классе — на 20%, бизнес-классе — на 30%, в VIP — на 40%.
Денежные переводы в Узбекистан выросли, доля России сократилась — ЦБ
В первом квартале 2024 года вырос объём трансграничных денежных переводов в Узбекистан. Об этом на пресс-конференции 25 апреля сообщил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.
Глава ЦБ — о причинах более быстрой девальвации сума в первом квартале
Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов объяснил более высокие темпы девальвации узбекского сума по сравнению с первым кварталом 2023 года. По его словам, основная причина — рост спроса на валюту и возросшие платежи по долгам. Он также пояснил, почему 25 апреля сум резко (на 50 сумов) укрепился к доллару.
Ужесточён порядок проведения валютных операций для госкомпаний
Правительство Узбекистана ужесточило порядок проведения валютных операций для государственных компаний. С апреля они могут проводить транзакции в иностранной валюте только через те банки, где открыт основной счёт.
Общество
Мужчина, критиковавший женщин и их наряды на Atlas Party, арестован на 15 суток
Суд назначил 15 суток ареста мужчине, который оскорблял женщин и их наряды на мероприятии Atlas Party в Ташкенте.
Шесть человек, включая трёх детей, погибли в ДТП в Сурхандарье
Из-за неисправности тормозной системы Damas попал в ДТП в Сурхандарье, в результате погибли шесть человек. Среди них — 14-летний мальчик и девочки в возрасте 8 и 9 лет.
Узбекистан передал Афганистану более 169 тонн гуманитарной помощи
В провинцию Балх в Афганистане доставлено более 169 тонн гуманитарной помощи от Узбекистана. В неё вошли продукты питания, в том числе мука, пшеница, растительное масло, макароны, консервы и сахар.
Спорт
Бокс: Исраил Мадримов проведёт защиту титула против Теренса Кроуфорда в США
Узбекистанский профессиональный боксёр, чемпион WBA в первом среднем весе Исраил Мадримов проведёт первую защиту своего титула против одного из сильнейших боксёров мира независимо от весовой категории Теренса Кроуфорда. Соперники провели первую битву взглядов.
Мир
Университеты США охватили пропалестинские протесты. Главное
В ведущих университетах США продолжаются демонстрации в поддержку Палестины, студенты разбивают палаточные лагеря на территории кампусов. Администрация ряда вузов прибегла к помощи полиции, арестованы десятки протестующих.
Европарламент принял новые стандарты для улучшения качества воздуха
Европарламент принял новые стандарты качества воздуха, которые теперь ближе к рекомендациям ВОЗ. Власти рассчитывают, что эта мера поможет значительно сократить число преждевременных смертей в Европе.
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