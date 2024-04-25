В Байсунском районе Сурхандарьинской области 21 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами, сообщила пресс-служба областного УБДД.

По данным ведомства, инцидент случился примерно в 17:30 на 7-м км дороги Байсун-Дуоба, проходящей через махаллю «Инкабод». Водитель Damas (1974 года рождения) в нарушение правил перевозки пассажиров вёз 8 человек.

Во время крутого спуска длиной несколько километров в тормозной системе автомобиля произошла неисправность. На опасном повороте водитель потерял управление и въехал в сарай частного дома.

В результате аварии погибли трое несовершеннолетних детей и три женщины, находившиеся в салоне автомобиля. Водитель был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Kun.uz со ссылкой на источники сообщает, что среди погибших были 14-летний мальчик и девочки в возрасте 8 и 9 лет.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

В 2023 году в Узбекистане произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 граждан и погибли 2282 (-3,1%). В 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка. СБДД Узбекистана ставила задачу снизить за прошлый год количество ДТП и смертельных случаев в них на 15%, но не смогла этого добиться.

Микровэны Damas не предназначены для использования в качестве общественного транспорта, но из-за неразвитости системы ОТ они до сих пор повсеместно эксплуатируются в этих целях по всему Узбекистану. В 2021 году сообщалось, что в Ташкентской области в каждом 5-м ДТП участвовал Damas. В Алмалыке на Damas пришлось 42% аварий, в Куйичирчикском районе — 35%.