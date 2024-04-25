Министерство экономики и финансов прокомментировало материал «Газеты.uz» о том, что областные администрации могли закупать гибридные и электромобили за счёт средств фондов «Мехр дафтари» («Тетрадь доброты») по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После нашей публикации хокимияты Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областей заявили, что данные в лотах госзакупок отображаются неправильно и предположили, что это связано с недоработкой портала.

В Минэкономфине сообщили, что фонды «Мехр дафтари» при хокимиятах, созданные по решению правительства, не считаются юридическим лицом и их средства собираются на счетах, открытых в виде внебюджетных фондов хокимиятов.

Портал госзакупок Хarid.mf.uz, за который отвечает Минэкономфин, интегрирован в информационные системы министерств и ведомств, и вся информация формируется в программном комплексе через ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) заказчиков.

«Установлено, что данные фонды привязаны к номерам ИНН данных хокимиятов, поскольку фонды были созданы при хокимиятах. Соответственно, контракты, предусмотренные в случаях, которые вызвали возражения общественности, заключались не за счёт средств фонда „Мехр дафтари“, а за счёт дополнительных средств хокимиятов», — говорится в сообщении.