Чемпион WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраил Мадримов (10−0−1 7 KO) 4 августа в Лос-Анджелесе проведёт первую защиту своего титула против одного из сильнейших боксёров мира независимо от весовой категории Теренса Кроуфорда (40−0 31 KO).

На кону также будет стоять титул временного чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).





29-летний Исраил Мадримов дебютировал как профессионал в 2018 году и завоевал вакантный титул в марте, досрочно остановив в пятом раунде непобеждённого россиянина Магомеда Курбанова.

36-летний американец Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом, завоевав все четыре титула в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 — нокаутом) и ни одного поражения.

«Теренс Кроуфорд — мой любимый боец, который является лидером pound-for-pound (лучший вне зависимости от весовой категории)… Когда я дебютировал в профессиональном боксе, я хотел соперника с большим именем. И этот момент настал… Мне нравится его стиль. И большое ему уважение, но 3 августа я буду готов. Никаких сомнений. Я был вне себя от счастья, едва узнал, что мы будем драться. Но я не Эррол Спенс. Я — Исраил Мадримов, и это мой дивизион», — сказал узбекистанец.

Битва взглядов