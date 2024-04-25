23 апреля министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании лорд Дэвид Кэмерон в рамках визита в страны Центральной Азии и Монголию посетил Узбекистан. Он стал первым главой МИД Великобритании, посетившим Узбекистан за последние 27 лет.

В своей колонке на «Газете.uz» в преддверии визита бывший премьер-министр Великборитании перечислил приоритетные направления, которые должны поднять сотрудничество его страны и Узбекистана на новый уровень, — расширение экономического сотрудничества, развитие образования и укрепление независимости.

Эти вопросы обсуждались на переговорах Дэвида Кэмерона с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиеррм Саидовым. По их итогам были подписаны Меморандум о взаимопонимании в областях региональных и международных связей и инфраструктуры, а также Совместная декларация о всестороннем сотрудничестве, предусматривающая в том числе расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, обороны, изменения климата и прав человека.

Фото: Посольство Великобритании.

Что предусмотрено подписанными документами

«Совместная декларация излагает видение двух стран по построению более динамичных связей между народами; увеличению торговых и инвестиционных потоков; расширению сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны, и участию в решении таких ключевых вопросов, как климат, чистая энергия, устойчивое социально-экономическое развитие, гендерное равенство и планы по декарбонизации», — сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Великобритании.

Меморандум о взаимопонимании направлен на расширение экономического и промышленного сотрудничества посредством поддержки развития проектов устойчивой инфраструктуры в Узбекистане.

Особое внимание в нём уделяется новым проектам высокоскоростных железных дорог в Узбекистане и областям, где Великобритания может оказать поддержку, в том числе посредством использования помощи Великобритании по экспортному финансированию. Стороны сформируют совместную рабочую группу для согласования детальных планов сотрудничества с ключевыми представителями правительства и бизнеса двух стран.

Предложение о создании Совместной экономической комиссии Великобритании и Узбекистана подчёркивает общую приверженность расширению двусторонних торговых и инвестиционных связей, отметили в посольстве. Комиссия станет новой платформой для межправительственного диалога по вопросам экономического сотрудничества и поддержки британского и узбекского бизнеса.

Существующий Узбекско-Британский торгово-промышленный совет, который провёл своё 27-е ежегодное заседание в прошлом году, продолжит предоставлять возможность нетворкинга для представителей бизнес-кругов двух стран.

Дэвид Кэмерон объявил об увеличении средств, выделяемых на развития в Центральной Азии, на 50 млн фунтов стерлингов в течение следующих трёх лет в дополнение к средствам, которые Великобритания выделяет через основные взносы в многосторонние организации.

Он анонсировал запуск новой программы по образованию и английскому языку, включая удвоение финансирования стипендий Chevening для стран Центральной Азии, программы развития малого и среднего бизнеса с упором на зелёные инвестиции и специальной программы по решению проблем изменения климата с упором на чистую энергию и водную безопасность.

«Мы не просим выбирать между партнёрами»

«Великобритания является проверенным временем, давним и надёжным партнёром Республики Узбекистан. Наши отношения строятся на взаимном уважении и принципах прозрачности», — сказал после переговоров министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

Он выразил уверенность, что визит Дэвида Кэмерона послужит поднятию двустороннего и многостороннего сотрудничества на новый уровень.

Фото: Посольство Великобритании.

Дэвид Кэмерон заявил журналистам, что Великобритания хочет построить с Узбекистаном и Центральной Азией партнёрские отношения и не просит выбирать стороны.

«Центральная Азия — важный регион мира. У вас в регионе очень сильные соседи, с которыми у вас партнёрские отношения. Я здесь, чтобы сказать, что мы не просим вас выбирать между этими партнёрами и такой страной, как Великобритания», — подчеркнул он.

«У вас должен быть выбор, если вы хотите сотрудничать с нами в области образования, изменения климата, бизнеса или торговли. Мы хотим быть здесь, чтобы строить эти партнёрские отношения. Мы даём вам выбор, и это, я думаю, самое главное», — добавил министр.

Кэмерон отметил, что перед Великобританией и Центральной Азией стоят похожие вызовы. «Как создать рабочие места и добиться процветания [страны]? Как добиться того, что люди в наших странах получат шансы на работу и право голоса в жизни? Вот о чём это всё. И именно поэтому я сегодня здесь», — подчеркнул министр.

В отдельном интервью «Газете.uz» Дэвид Кэмерон подчеркнул важность свободы средств массовой информации: «Мы знаем, что ваш президент, ваша страна привержены демократии и свободе СМИ. И это то, за что мы выступаем».

Он добавил, что «каждая страна должна смотреть на эти вещи по-своему», но «демократия — это всегда споры, дискуссии и дебаты».

В Ташкенте глава МИД Великобритании также провёл встречи с председателем Сената Танзилой Нарбаевой и заместителем премьер-министра Джамшидом Кучкаровым. На встречах обсуждались ход реформ, межпарламентские связи, расширение торговли и инвестиций, а также сотрудничество в сфере образования.

Фото: Пресс-служба Сената.

Фото: Посольство Великобритании.

Культурная программа

Культурная часть визита включила экскурсию по комплексу Хазрати Имам и знакомство с национальной кухней в ресторане «Караван».

Фото: Посольство Великобритании.

Фото: Посольство Великобритании.

Дэвид Кэмерон поучаствовал в процессе приготовления плова, пошутив, примет ли повар его на работу.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Он также встретился с выпускниками британских вузов, обучавшихся по программе Chevening.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

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