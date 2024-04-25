Европейский парламент принял более строгие и юридически обязательные ограничения по загрязнению воздуха, которые должны быть соблюдены к 2030 году, сообщает Reuters.

Ранее в феврале Европарламент и страны-члены ЕС согласовали новые стандарты качества воздуха, чтобы приблизить их к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По соглашению, к 2030 году годовые пределы содержания PM2,5 и NO2 будут снижены с 25 мкг/м3 до 10 мкг/м3 и с 40 мкг/м3 до 20 мкг/м3 соответственно.

Если стандарты будут нарушены, те, кто пострадал от загрязнения воздуха, смогут подать в суд, а за нанесённый здоровью ущерб можно будет получить компенсацию.

Ежегодно загрязнение воздуха является причиной 300 тысяч преждевременных смертей в Европе. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что ужесточение стандартов может сократить это число на 70% в течение следующих 10 лет.

«Это закон, который защитит общественное здравоохранение и здоровье наших граждан, потому что мы знаем, что чистый воздух — это вовсе не роскошь. Это право, которое мы должны гарантировать», — отметил Хави Лопес, член группы Альянса социалистов и демократов в парламенте.

Закон одобрен большинством в 381 голос «за», 225 «против» и 17 воздержавшихся. Для вступления закона в силу требуется одобрение стран ЕС. Обычно это формальность, при которой законы утверждаются без изменений, отмечает Reuters.