Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» опубликовала заявление в связи с передачей хокимиятом Ташкента парков Абдуллы Кадыри и Дружбы (бывший Бабура) в аренду на 49 лет компании BMP Smart Decision Management.

Комментарий, присланный пресс-службой партии в «Газету.uz», озаглавлен «Парки должны принадлежать народу!»

В сообщении говорится, что рабочая группа из депутатов «Адолат» проводит изучение на территории парков. «Представители хокимията заверили партию, что уделяют большое внимание защите территории парков и что без разрешения хокимията на территории обоих парков не будут проводиться какие-либо строительные работы», — отметили в партии.

«Для предотвращения подобных случаев СДП „Адолат“ считает, что сдавать в аренду парки отдыха необходимо после проведения общественных обсуждений и эта процедура должна осуществляться открыто и прозрачно. В этом процессе целесообразно также получить мнение кенгаша народных депутатов», — говорится в сообщении.

«Все строительные и реконструкционные работы должны быть организованы с учётом мнения общественности, необходим постоянный общественный контроль и, конечно, не должен наноситься вред деревьям», — отметили в партии.

Партия призвала хокимият Ташкента «по таким важным для общественности вопросам до принятия решений изучать и учитывать общественное мнение, а также проводить все организационные процессы открыто».

BMP Smart Decision Management — та же самая компания, которая получила в аренду парк Гафура Гуляма и провела там реконструкцию с обязательством инвестировать не менее 10 млн долларов. Такие же обязательства компания взяла по двум обсуждаемым паркам.

Согласно законодательству, частный инвестор может выступить с инициативой и взять в аренду парк или его часть в рамках государственно-частного партнёрства. Однако после получения заявления от инвестора государственный заказчик должен объявить конкурс на сайте Министерства культуры и других СМИ, но такого объявления не было.

Колумнист «Газеты.uz» Ботир Кобилов ранее отмечал, что власти, считая парки «убыточными», совершают ошибку, потому что парки несут намного большую ценность для людей и самого города. Он призывал немедленно начать спасение парков и вернуть их истинным владельцам — людям.

С призывом оставить парки в государственной собственности выступил ряд общественных деятелей.

«Газета.uz» подробно писала о планах реконструкции обоих парков (смотрите заголовки по теме ниже).