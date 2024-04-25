Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 25 апреля приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых.

По данным регулятора, влияние фундаментальных монетарных факторов на инфляционные процессы в экономике постепенно снижается. Вместе с тем, повышение тарифов на газ и электроэнергию с 1 мая «может оказать разовое влияние на общую инфляцию».

Инфляция

Общий уровень инфляции продолжал снижаться с начала года, достигнув в марте 8% в годовом выражении. При этом наблюдалось значительное снижение продовольственной инфляции. Динамика цен на внешних продовольственных рынках оказала снижающее влияние на импортируемую инфляцию, отмечают аналитики ЦБ.

Инфляция в сфере услуг в последние месяцы устойчиво росла на фоне сохраняющегося высокого спроса в экономике и повышения некоторых регулируемых цен и тарифов.

Базовая инфляция значительно замедлилась и составив в марте 7,6% в годовом исчислении, формировалась ниже общего уровня инфляции с начала года.

Инфляционные ожидания населения и предпринимателей остаются выше текущего и прогнозного уровня инфляции. Вместе с тем, под влиянием повышения цен на энергоресурсы и введения с апреля НДС на ряд товаров и услуг, «динамика инфляционных ожиданий может повыситься», ожидает ЦБ.

С учётом этого Центробанк повысил прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году c 8−9% до 9−11%.

«Более широкий диапазон прогнозного коридора объясняется сложностью оценки эффекта от повышения тарифов на инфляционные ожидания населения и предпринимателей, в условиях наличия таких смягчающих мер, как единовременные выплаты населению, а также социальная норма и двухмесячный льготный период», — говорится в сообщении.

Ожидается, что базовая инфляция останется на устойчивой снижающейся траектории и, по прогнозам, к концу года составит около 7−8%.

ЦБ обновил прогноз по инфляции, поскольку рост регулируемых цен оказался выше первоначальных оценок (прогнозировался рост на 20−25%, фактически цены увеличиваются минимум на 52,5−71%).

«Однако влияние этих изменений на цены в экономике носит разовый характер и не окажет существенного воздействия на тенденцию снижения инфляции в среднесрочной перспективе за счёт сокращения в определённой степени потребительского спроса», — считает регулятор.

Дополнительные меры правительства, направленные на увеличение совокупного предложения в экономике и снижение инфляции, а также накопленный эффект от длительного периода относительно жёстких денежно-кредитных условий послужат сдерживанию инфляционных процессов, уверены в ЦБ.

Рост ВВП

По предварительным данным, в первом квартале 2024 года темпы роста экономики ускорились до 6,2%. Высокие темпы роста наблюдались в сфере услуг, розничной торговли и строительстве, а также возросла инвестиционная активность в обрабатывающей и добывающей промышленности.

Спрос на рабочую силу на рынке труда существенно возрастает. Однако в предложении рабочей силы существует определённая сегментация, и наблюдается, что спрос не полностью удовлетворяется в высококвалифицированных секторах. Это приводит к более высокому росту заработной платы в соответствующих отраслях.

Динамика реального эффективного курса сума с начала года ослабилась на 0,9%, сформировавшись в пределах долгосрочного тренда. С учётом прогнозов по курсам валют и инфляции внешнеторговых партнёров относительно не наблюдается давления на реальный эффективный обменный курс.

По обновлённым прогнозам, к концу года рост ВВП ожидается в пределах 5,2−5,7% (было 5,5−6%).

Обновление прогноза экономического роста связано с более умеренным потребительским спросом в будущем, за счёт структурных изменений в расходах населения и субъектов предпринимательства.

В то же время, высокая активность в области частных инвестиций, фискальные стимулы и растущая динамика доходов населения, как и в предыдущие годы станут факторами, поддерживающими экономический рост в текущем году, отмечает регулятор.

Денежно-кредитная политика

Уровень жёсткости текущих денежно-кредитных условий отражается в постепенном уравновешивании объёмов кредитования экономики и ускорении роста депозитов за счёт обеспечения положительных реальных рыночных ставок, говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что в ближайшие кварталы общая ликвидность банковской системы постепенно начнёт переходить из состояния структурного профицита в фазу структурного дефицита, и эти структурные изменения будут корректироваться посредством денежно-кредитных операций.

Согласно оценкам, при верхней границе прогноза инфляции (11%) также сохранятся денежно-кредитные условия, ограничивающие влияние монетарных факторов на инфляцию и стимулирующие сбережения в национальной валюте.

В то же время, возрастают риски в части достижения прогноза базовой инфляции, и в случае существенного роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие периоды, будут приняты соответствующие меры по изменению денежно-кредитных условий.

Центральный банк при реализации умеренно жёсткой денежно-кредитной политики, направленной на достижение 5% таргета инфляции, особое внимание будет уделять балансу спроса и предложения в экономике, инфляционным ожиданиям и скорости структурных реформ.