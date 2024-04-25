Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 25 апреля прокомментировал более высокие темпы девальвации сума по отношению к доллару в первом квартале текущего года по сравнению с январём-мартом 2023 года, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы это называем коррекцией. Основная причина — спрос на валюту. Например, спрос на валюту в первом квартале вырос на 17%. Не всё из этого можно связать с импортом, поскольку рост импорта замедляется. Помимо импорта, есть платежи по внешним долгам, которые выросли на 734 млн долларов США по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это процесс, который формируется под влиянием спроса», — заявил он. Как мы сообщали ранее, расходы на погашение госдолга в 2024 году вырастут с 19,17 трлн до 32,27 трлн сумов.

Некоторых СМИ сообщили об укреплении национальной валюты в других странах, продолжил руководитель регулятора. «Приводили в пример Казахстан. Там есть два фактора. Во-первых, значительно выросло привлечение негарантированного правительством долга. Во-вторых, у Фонда национального благосостояния [Казахстана] выросли расходы, а это означает, что на валютном рынке продан дополнительный объём валюты», — сказал он.

Мамаризо Нурмуратов в очередной раз напомнил, что курс валюты формируется в условиях спроса и предложения.

В качестве примера он привёл укрепление сума к доллару почти на 50 сумов по итогам валютных торгов в четверг, 25 апреля. По озвученным им данным, объём предложения в долларах (16 млн) значительно превысил спрос (11 млн), из-за чего национальная валюта укрепилась до 12640,21 сума.









В марте сум обесценился к доллару на 1,4%, а с начала года — на 2,75%. Экономист Миркомил Холбоев анализировал для «Газеты.uz» причины относительно быстрой девальвации сума и поделился мнением, является ли это «настоящей коррекцией обменного курса», как это было в августе.

Напомним, в четверг Центробанк оставил основную ставку без изменений на уровне 14%, но ухудшил прогнозы по инфляции и росту ВВП. Динамика реального эффективного курса сума с начала года ослабилась на 0,9%, сформировавшись в пределах долгосрочного тренда, сообщил ЦБ. С учётом прогнозов по курсам валют и инфляции внешнеторговых партнёров давления на реальный эффективный обменный курс относительно не наблюдается, заявил регулятор.