С 22 по 24 апреля в столичном «Узэкспоцентре» проходила международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Корреспондент «Газеты.uz» попытался разобраться в новых аспектах и инструментах промышленной кооперации на пространстве Евразии.

Российская выставочная площадка «Иннопром» появилась в Ташкенте в 2021 году — впервые за пределами Екатеринбурга, где традиционно проводится этот форум. С 2022 года мероприятие проводилось уже в формате «Иннопром. Центральная Азия», В прошлом году выставку посетили более 10 тысяч человек из 35 стран СНГ, Европы и Азии.

Вице-премьеры Узбекистана Жамшид Ходжаев (в центре) и России Денис Мантуров (второй слева).



В этом году организаторы — Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли РФ, как минимум, говорили о высоком наполнении трёхдневной экспозиции всех пяти павильонов «Узэкспоцентра» — около 450 компаний и бизнес-делегации из 27 стран. К традиционному контенту — 15 регионам РФ, а также делегациям из стран СНГ и Евразии, впервые добавились участники из Китая.

Узбекская сторона уже в день открытия обозначила важные для себя тренды, которые она планировала обсуждать на площадке «Иннопрома». На главной пленарной сессии вице-премьер Жамшид Ходжаев заявил о широких возможностях льготного экспорта производимой совместно с зарубежными компаниями продукции на рынки третьих стран.

Жамшид Ходжаев и Денис Мантуров.



«В интересах наших стран мы будем и далее поддерживать совместные бизнес-проекты, а также создавать для наших партнёров и инвесторов все необходимые условия», — отметил Жамшид Ходжаев. Он уточнил, что речь идёт о промышленных проектах в металлургии, энергетике, нефтехимии электротехнической, текстильной фармацевтической отраслях.

Вице-премьер предложил российским ритейлерам поставки бытовой техники, собранной в Узбекистане с партнёрами из Кореи и КНР, фьючерсные контракты на текстильную продукцию, а также инвестировать в проекты АПК.

Руководители регионов Узбекистана и России.



Впрочем, Жамшид Ходжаев отметил, что выставка «Иннопром. Центральная Азия» стала традиционным и знаковым мероприятием в сотрудничестве не только между узбекскими и российскими предприятиями, но и в целом в центральноазиатском регионе.

Для российского бизнеса усиление санкционного давления Запада заставляет искать новые площадки локализации свой продукции. По данным вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в настоящее время в странах Центральной Азии работают 24 тысячи компаний с российским участием, а накопленный объём инвестиций оценивается в 38 млрд долларов США.





«Основные перспективы для тех, кто уже включился во внешнеэкономическую деятельность, мы видим в совместном освоении более высоких переделов в базовых отраслях промышленности. А также в организации производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения», — пояснил Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки.

Российская сторона также предлагает развивать высокотехнологичную кооперацию малого бизнеса на базе промышленных зон как на территории России, так и Узбекистана. «Опыт технопарков „Чирчик“ и „Джизак“, которые мы создали с узбекскими коллегами, тому главное подтверждение», — сказал вице-премьер РФ.





В радужные планы такой масштабной кооперации серьёзные коррективы вносит геополитический кейс. Например, последние два года российские автопроизводители, лишившиеся из-за санкций поставок комплектующих от западных партнёров, регулярно заявляли на «Иннопроме» о планах такой локализации в Узбекистане. Однако в этом году разговоров по этой теме заметно поубавилось.

Так, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) взял «паузу» на год-полтора в планах реализации проекта по запуску сборки автомобилей в технопарке «Чирчик» в Ташкентской области. Как пояснил «Газете.uz» источник, знакомый с ситуацией, пока идёт процесс замены комплектующих российских автомобилей, их объём продаж в Узбекистане резко упал. «Запускать в Узбекистане завод без понимания объёма продаж, наверное, было бы слишком оптимистично», — считает собеседник. По нашим данным, аналогичная ситуация складывается и с перезапуском проекта АвтоВАЗа в Узбекистане.





В реализации флагманского проекта промышленной кооперации двух стран — строительстве АЭС, судя по заявлениям спикеров на выставке, также пока не намечается серьёзных сдвигов.

«Сегодня госкорпорация „Росатом“ и агентство „Узатом“ работают над проектом генерального контракта на сооружение АЭС, это большая и многоплановая работа», — сообщил российским журналистам Денис Мантуров в новостных традициях вокруг этого проекта за последние два года. По его данным, «Росатом» готов предоставить Узбекистану и дополнительные предложения, в том числе по атомным станциям малой мощности.





Главным же хедлайнером для фотосессий посетителей на «Иннопроме» в этот раз стала продукция в сфере других модных альтернативных источников энергии: водородный автомобиль класса люкс Aurus Hydrogen, разработанный Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ).





Выдающиеся технические характеристики машины (запас хода — 870 км, разгон до 100 км/ч — менее 4 секунд, мощность электромотора — 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиных сил) указывают на горизонты возможного нового кооперационного сотрудничества. Насколько такие перспективы будут реальными и близкими, зависит уже не только от самого бизнеса.