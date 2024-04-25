Для государственных компаний Узбекистана ужесточён порядок проведения валютных операций. Эту информацию 25 апреля на пресс-конференции подтвердил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Собеседник в банковской сфере рассказал Spot о том, что Кабинет министров принял постановление в отношении госкомпаний, согласно которому с апреля им разрешается проводить валютные операции только через те банки, где у них открыт основной счет. ЦБ направил соответствующий документ во все банки.

«Этот вопрос не новый. В сентябре мы этот вопрос поднимали, поскольку это нужно не только с позиций валюты, а с позиций именно надлежащего валютного контроля над внешнеэкономическими операциями предприятий, где доля государства составляет более 50%. В этом направлении такой документ есть, и по нему банки работают», — поделился глава ЦБ Нурмуратов.

Напомним, в середине сентября ЦБ анонсировал планы ввести некоторые ограничения по валютным операциям для банков и бизнеса, но после общественного резонанса решение было отменено. Мамаризо Нурмуратов отмечал, что документ был решением Комитета по банковскому надзору ЦБ, где банкам предписывалось принять меры по контролю клиентов и снизить санкционные риски. По его словам, зарубежные банки не одобряли платежи из-за недостаточной проверки клиентов в Узбекистане.

Он также говорил об опасениях, что через вторичные счета в банках может незаконно выводиться валюта в рамках импортных товаров.

В ноябре регулятор предложил усилить контроль над покупкой иностранной валюты юрлицами. Тогда планировалось расширить список документов, необходимых при подаче заявки на покупку валюты, от нерезидентов хотели начать требовать законность происхождения средств в нацвалюте и другое. Но и этот проект не был тогда принят.