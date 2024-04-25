С 15 мая 2024 года стоимость билетов на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob повышается: в эконом-классе — на 20%, бизнес-классе — на 30%, в VIP — на 40%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Таким образом, стоимость билетов на Afrosiyob будет составлять:

Ташкент — Бухара

VIP — 890 000 сумов;

Бизнес — 600 000 сумов;

Эконом — 403 000 сумов.

Ташкент — Карши

VIP — 747 000 сумов;

Бизнес — 507 000 сумов;

Эконом — 338 000 сумов.

Ташкент — Самарканд

VIP — 554 000 сумов;

Бизнес — 358 000 сумов;

Эконом — 244 000 сумов.

Как отмечается в сообщении, повышение цен проводится «в целях реформирования железнодорожной инфраструктуры и покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистических и транспортных расходов, а также для обновления парка пассажирских вагонов, закупки новых электропоездов, содержания железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени».

В компании напомнили, что с 1 января проводится политика отказа от государственного регулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.

Отметим, в этом году цены билетов на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob уже поднимались — c 20 января на на 20%. Тогда же повысилась цена билетов на поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан». До этого цены повышались с 1 ноября 2023 года, на . Тогда компания пояснила, что цены не повышались с 2018 года, на поезда Afrosiyob — с 2019 года.