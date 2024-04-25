За последнюю неделю самые престижные университеты США охватили демонстрации в поддержку Палестины. В ряде вузов студенты разбили палаточные лагеря, руководство некоторых учебных заведений привлекло полицию для разгона участников акции. Что известно о протестах — в обзоре «Газеты.uz».

Как начались демонстрации

Центром протестов в поддержку Палестины стал Колумбийский университет в Нью-Йорке, известный своей историей студенческого активизма ещё с 1960-х. В 1968 году здесь прошла серия протестов недовольных войной США во Вьетнаме и расизмом, закончившаяся арестом более 700 человек.

18 апреля студентов Колумбийского университета разбили палаточный лагерь во дворе учебного заведения, выступая против военных действий Израиля в Газе. Ректор вуза Немат Шафик после коротких попыток провести переговоры с участниками акции вызвала в кампус полицию для разгона митинга. В результате были арестованы более 100 студентов, их также отстранили от занятий.

Действия Шафик не остановили протесты и спровоцировали пропалестинские акции в других вузах. Палаточные лагеря появились в ведущих университетах США — Йельском, Мичиганском, Принстоне, Гарварде, Нью-Йоркском, Массачусетском технологическом и других.

В Йельском университете было арестовано в общей сложности 47 студентов, в Нью-Йоркском — более 150 студентов.

В начале недели группа из сотни преподавателей Колумбийского университета устроила забастовку в поддержку студенческих протестов.

Чего требует протестующие

Студенты-активисты выступают с призывами к постоянному прекращению огня в секторе Газа и требуют от правительства США прекратить военную помощь Израилю. Они также требуют от руководства вузов отказаться от связей с компаниями, которые, как по их утверждению, получают прибыль от израильской войны и оккупации Палестины. В их число входят Google, у которого подписан крупный контракт с правительством Израиля, и Airbnb, которая разрешает размещение в израильских поселениях на оккупированном Западном Берегу.

Кроме того, студенты учебных заведений, проводящих военные исследования, призывают, чтобы их университеты прекратили работу по содействию разработке оружия. Активисты в Нью-Йоркском университете также требуют закрыть филиал вуза в Тель-Авиве.

Реакция властей

С заявлениями по поводу протестов выступили как действующий президент США Джо Байден, так и экс-глава страны Дональд Трамп.

Байден, которого протестующие раскритиковали за финансирование и поставку оружия Израилю, заявил журналистам, что осуждает как «антисемитские протесты», так и «тех, кто не понимает, что происходит с палестинцами».

В другом заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в преддверии иудейского праздника Песах, Байден также осудил проявления антисемитизма. «Даже в последние дни мы наблюдаем преследования и призывы к насилию в отношении евреев. Этот вопиющий антисемитизм предосудителен и опасен — и ему абсолютно нет места ни в университетских кампусах, ни где-либо ещё в нашей стране», — говорится в тексте.

Vox отмечает, что заявление Байдена вышло после того, как в соцсетях появилось видео, на котором пропалестинские протестующие в масках возле ворот Колумбийского университета кричали еврейским студентам, что «7 октября (дата нападения группировки ХАМАС на израильскую территорию — ред.) будет для вас каждым днём».

В ответ инициаторы демонстраций — коалиция Колумбийского университета по борьбе с апартеидом и межвузовская организация «Студенты за справедливость в Палестине» — заявили, что участники акций вели себя мирно. Они также назвали протестующих, не являющихся студентами и собиравшихся за пределами кампусов, «подстрекательскими личностями, которые не представляют нас».

Бывший президент Дональд Трамп и кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года назвал ситуацию с протестами в университетах «позором для нашей страны» и возложил вину за них на Байдена.

24 апреля Колумбийский университет посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Он призвал ректора Шафик уйти в отставку, «если она не может немедленно навести порядок в этом хаосе», и отметил, что учебное заведение не смогло защитить еврейских студентов от антисемитизма.

«Мы уважаем свободу слова, мы уважаем разнообразие идей, но есть способ сделать это законным образом…Моё послание студентам в лагере: вернитесь в класс и прекратите эту ерунду», — сказал он.

В ответ толпа студентов освистала Джонсона и начала скандировать лозунги в поддержку Палестины.