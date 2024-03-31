После теракта под Москвой в Узбекистане усилены меры безопасности. Президент поручил принять «действенные меры по предупреждению возможных терактов и чрезвычайных происшествий в местах скопления людей». При этом он подчеркнул важность соблюдения прав бизнеса и граждан при осуществлении этих мероприятий. Между тем, Агентство внешней трудовой миграции рекомендовало гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, не посещать без причины людны места.

Президент Шавкат Мирзиёев в начале недели посетил Наманганскую область. Там он запустил строительство каскада ГЭС мощностью 228 МВт и двух солнечных электростанций по 500 МВт, посетил ифтар, а также провёл совещание, посвящённое экономическому и социальному развитию региона. В области планируется повысить занятость населения, развивать плодоовощеводство, горный туризм и инфраструктуру, построить ювелирный центр на основе опыта Турции.

Министр экологии Азиз Абдухакимов.

В Ташкенте впервые провели «День без автомобиля», когда руководители ряда госорганов прибыли на работу на общественном транспорте. Министр транспорта воспользовался автобусом, министр экологии — метро, председатель Таможенного комитета — велосипедом, главы Минцифры и ЦБ прошлись пешком. Главу Минспорта долго не пропускали на «зебре». Наш корреспондент проехал с министром транспорта Илхомом Махкамовым с окраины Ташкента до центра на двух автобусах. Министр рассказал о достижениях и проблемах ОТ, запуске BRT и планах по трамваю.

С 1 апреля ожидается ужесточение порядка импорта автомобилей, а именно — введение запрета на растаможку, если сертификат соответствия выдан на имя другого лица. Официального сообщения об этом не было. Намечено также вернуть порядок продажи новых иномарок через официальных дилеров — об этом сообщалось ещё в декабре. С этой же даты увеличивается плтатёж за регистрацию автомобилей — в 68 раз, электромобилей — в 15 раз.

Представитель BYD Иван Цао прокомментировал новость о планах ограничить неупорядоченный импорт автомобилей этой марки в Узбекистан. Он сообщил, что импортируемые неофициально автомобили не проходили тестирование на соответствие местному климату, могут не соответствовать официальным экспортным стандартам и не покрываются гарантией.

Правительство утвердило порядок внедрения экостикеров для транспорта. Их введут не только в Ташкенте, как сообщалось до этого, а во всех регионах Узбекистана. Экодиагностику начнут внедрять поэтапно с 1 июня. Стикеры для большинства машин будут бесплатными. Всем новым авто и электротранспорту выдадут «зелёные» стикеры. Замену автомобилей «вредной» категории на машины «чистой» категории планируется стимулировать субсидиями. Их размер пока неизвестен.

Мозаики на зданиях в Узбекистане признали объектами культурного наследия (но не все). Решением правительства Узбекистана около 160 мозаичных панно включены в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия. Ранее немалое количество мозаик было закрашено, многие до сих пор закрыты рекламными баннерами.

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше $5 млрд), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

Антикоррупционное агентство представило рейтинг госорганов по эффективности борьбы с коррупцией за 2023 год. Самый высокий рейтинг — у Министерства горно-добывающей промышленности и геологии и Центробанка. Около 40 госорганов и организаций получили оценку «удовлетворительно», 15 — «неуд».

Фотоистория Холиды Мусулмон о приготовлении сумаляка в кишлаке. В сёлах Узбекистана трудоёмкий процесс его приготовления разделяют между собой несколько семей. Помешивая массу, жители мечтают, чтобы дети поступили в вуз, дома появился газ, а небо над Родиной было мирным.

«Главный враг борьбы с туберкулёзом — стигма и неосведомлённость». 24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулёзом. От этой болезни ежегодно умирают миллионы людей, хотя современная медицина способна её вылечить. «Газета.uz» узнала у специалистов, чем опасен туберкулёз, кто рискует им заразиться и в чём причина распространения болезни в Узбекистане.

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