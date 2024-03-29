В пятницу в Ташкенте прошла акция «День без автомобиля», проведение которой в феврале было утверждено президентом Узбекистана. В подобном масштабном формате акция акция состоялась впервые.

Многие руководители и сотрудники государственных органов прибыли на работу на общественном транспорте, на велосипедах или пешком. «Газета.uz» собрала фотографии и видео.

Фото: «Газета.uz».

Министр транспорта Илхом Махкамов отправился на совещание в Администрацию президента на 151-м и 1-м автобусах, совершив одну пересадку. Его сопровождал корреспондент «Газеты.uz». Дорога заняла около часа. Репортаж об этом мы опубликуем в ближайшее время.

Фото: Минтранс.

Его первый заместитель Маманбий Омаров и заместители Жасурбек Чориев и Илхомжон Абдугафаров приехали на работу на автобусе.

Корреспондент «Газеты.uz» в течение часа прошёлся пешком с министром цифровых технологий Шерзодом Шерматовым до работы. Репортаж об этом мы также скоро опубликуем.

Фото: Хокимият Чиланзарского района.

В соцсетях появилось фото с хокимом Чиланзарского района Ташкента Саидкаххором Холхужаевым в метро. Его заместители и другие сотрудники хокимията также воспользовались ОТ.

Министр спорта Адхам Икрамов приехал на работу на 93-м автобусе, однако столкнулся с трудностями при переходе нерегулируемого 10-полосного пешеходного перехода — водители долго его не пропускали.

Фото: Таможенный комитет.

Председатель Таможенного комитета Акмалхужа Мавлонов прибыл в ведомство на велосипеде. Другие сотрудники комитета также воспользовались велосипедом, кто-то — общественным транспортом, а некоторые пришли на работу пешком.





Министр экологии Азиз Абдухакимов прибыл на утреннее совещание в Администрацию президента на служебном автомобиле, но после этого добрался до работы на метро.





По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководство центрального аппарата МЧС прибыло на работу преимущественно на общественном транспорте, оставив автомобили в гараже ведомства.

Хокимият Ташкента опубликовал видео с практически пустой стоянкой и хештегом #ДеньБезАвтомобиля.

Директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев (на фото слева), хоким Сергелийского района Элбек Шукуров (фото справа) и начальник «Узкомназорат» Аъзам Абдуллаев также поехали на работу на автобусе.

Министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов, который часто пользуется общественным транспортом, прибыл на работу на метро.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, который регулярно ходит пешком, остался верен привычке.

Напомним, проведение в Ташкенте раз в месяц общественного проекта «День без автомобиля» на основе предложений общественности и экоактивистов было одобрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля.

В этот день руководящим и другим работникам всех республиканских и органов исполнительной власти на местах, здания которых расположены в столице, поручено «показывать личный пример путём прибытия на рабочее место на общественном транспорте».

Вечером стало известно, что по распоряжению правительства «Днём без автомобилей» будет каждая третья среда месяца.