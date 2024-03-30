Правительство Узбекистана постановлением от 29 марта о сокращении вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух утвердило порядок и сроки внедрения экологических стикеров для автомототранспорта всех категорий.

В начале марта стало известно о планах внедрить в Ташкенте экостикеры, ограничивающих доступ автомобилей в зависимости от их экологической категории в разные зоны города в соответствии с их экологической ситуацией. Проект был представлен президенту Шавкату Мирзиёеву и одобрен им.

Из нового постановления следует, что экостикеры будут внедряться по всей стране поэтапно. Процесс должен начаться с 1 июня.

Система «Экологичный транспорт»

С 1 июня будет запущена система «Экологичный транспорт» по контролю соответствия нормативам допустимого вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ автомототранспорта на атмосферный воздух. Что она подразумевает?

Во-первых, «на основе передового зарубежного опыта и инновационных технологий» территории будут разделены на экологические зоны исходя из реальной экологической ситуации, связанной с воздухом: «чистые» («зелёные»), «средние» («жёлтые») и «вредные» («красные»).

Во-вторых, на аналогичные экологические категории будут разделены транспортные средства — уровень их соответствия указанным выше нормативам будет определяться автоматической системой оценки во время диагностической проверки, по результатам которой будет выдаваться защищённый от подделки экостикер одного из трёх цветов с электронной меткой.

В-третьих, для транспорта, экологическая категория которого не соответствует экологической зоне той или иной территории, будут внедрены экологическая компенсация, ограничения или запрет на въезд в определённые экологические зоны.

Внедрение системы «Экологичный транспорт» продлится до 2030 года: первый этап охватит Ташкент (2024−2026), второй — Нукус, областные центры и при необходимости отдельные экологические зоны, такие как туристические центры, природные заповедники, оздоровительные зоны и зоны отдыха, — 2026−2028, третий этап — все остальные территории (2028−2030).

За пользование транспортом в экозоне, не соответствующей его категории, будут введены меры ответственности. Собираемые штрафы должны целевым образом направляться на улучшение экоситуации и охрану окружающей среды.

Экостикеры: бесплатно — при регистрации и добровольной диагностике раз в год

С 1 июня во всех регионах Узбекистана при государственной регистрации и перерегистрации транспорта в подразделениях Службы безопасности дорожного движения постепенно начнут экодиагностику с выдачей экостикеров — бесплатно.

В остальных случаях бесплатное оказание этой услуги будет осуществляться до предельного срока: в Ташкенте — до 1 января 2027 года, в Нукусе и областных центрах, а также в отдельных экологических зонах — до 1 января 2029 года, во всех остальных регионах — до 1 января 2031 года.

При добровольной повторной диагностике для получения нового экостикера раз в год эта услуга также будет бесплатной.

Для электромобилей, электромотоциклов, а также других транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трёх лет, будут бесплатно и без диагностики выдаваться экостикеры «зелёной» категории — владельцу достаточно будет подать онлайн-заявление, и стикер отправят по почте.

Транспорт экстренных служб и общественный транспорт, кроме такси и маршрутного такси, может использоваться во всех экологических зонах без ограничений и запретов.

Для транспортных средств отдельных видов планируется ввести возможность их временного использования в экологических зонах, не соответствующих их экологической категории, при оплате экологической компенсации. Соответствующий порядок должен быть утверждён правительством.

Экозоны: динамические карты и знаки

Границы экологических зон будут определяться и изменяться Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами Ташкента и областей согласно предложениям Министерства экологии.

Минэкологии поручено с привлечением ведущих зарубежных специалистов и экспертов и на основе инновационных технологий разработать динамическую электронную экологическую карту атмосферного воздуха Узбекистана, аккумулирующую информацию из всех экологических зон в режиме реального времени.

На территориях экологических зон и на их границах предусмотрена установка знаков, обеспечивающих удобное информирование населения. Информация также должна публиковаться на онлайн-платформах.

Фото-видеофиксация нарушений

Диагностику транспорта на соответствие нормативам будет проводить ГУП «Центр инновационных проектов и оказания сервисных услуг населению» МВД Узбекистана. В штат центра будут введены экологические операторы.

В рамках внедрения новой системы подразделения СБДД будут отремонтированы, перестроены или построены заново с созданием на их территориях диагностических центров с необходимым оборудованием.

Министерству экологии поручено закупить технические средства автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений порядка использования транспорта в экологических зонах и программного обеспечения. Оно же будет их обслуживать.

В структуре Минэкологии будет создан центр мониторинга атмосферного воздуха, а также отдел административной практики по оформлению правонарушений в сфере использования транспортных средств в экологических зонах.

Минэкологии, МВД и Министерству транспорта поручено до 1 июня интегрировать новую и имеющиеся информационные системы.

Проект закона о введении ответственности за нарушение порядка использования транспорта в экологических зонах должен быть разработан до 1 декабря.

Дополнительно планируется внедрить порядок выделения субсидий при замене автомобилей «вредной» категории на машины «чистой» категории. Министерство экономики и финансов должно разработать предложения по финансированию этой инициативы в течение месяца.