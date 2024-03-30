По итогам 2023 года дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил 59 трлн сумов (свыше 5 млрд долларов по среднему курсу ЦБ в 11741 сумов), или 5,5% к ВВП, сообщает Министерство экономики и финансов.

В консолидированный бюджет входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд).

Доходы консолидированного бюджета составили 321 трлн сумов (в 2022 году — 286,5 трлн), расходы — 380 трлн сумов (321,7 трлн).

Дефицит намного превысил показатели предыдущих лет:

в 2019 году — 13,19 трлн сумов (2,5% к ВВП);

в 2020 году — 26,1 трлн сумов (4,5% к ВВП);

в 2021 году — 40,8 трлн сумов (5,6% к ВВП);

В 2022 году — 35,2 трлн сумов (4% к ВВП).

За последние четыре года правительство ни разу не уложилось в 3-процентный дефицит к ВВП, неоднократно прося парламент увеличить лимит по государственным расходам.

Сам госбюджет также оказался дефицитным, хотя при его утверждении прогнозировалось, что доходы превысят расходы (232,1 трлн против 227,87 трлн). Однако, фактически расходы составили 281,1 трлн сумов, превысив доходы на 49,4 трлн сумов (231,7 трлн).

Также ожидалось, что доходы и расходы Фонда реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны, получает доход от продажи золота, меди и газа сверх определённых предельных цен) составит 11,7 трлн сумов, однако расходы (16,2 трлн) превысили доходы (11,3 трлн) на 4,9 трлн сумов.

При этом, согласно поправкам в закон о госбюджете на 2023 год, расходы фонда составили 39 трлн сумов. Он использовался для покрытия бюджетного дефицита.





На социальную сферу всего направлено 137,2 трлн сумов: на образование — 61,2 трлн, здравоохранение — 31,1 трлн сумов, культуру и спорт — 5,3 трлн сумов, науку — 1,7 трлн сумов. На пособия, пенсии и другие соцвыплаты выделено 19,2 трлн сумов.

В составе экономических расходов большая часть пришлась на субсидии для покрытия разницы между ценами на газ — 18 трлн сумов.





Основную часть расходов госбюджета составляют зарплаты — 93 трлн сумов (в 2022 году — 79,8 трлн) и другие расходы — 33,4 трлн сумов.