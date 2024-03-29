29 марта, в первый «День без автомобиля», который проводился в Ташкенте согласно указу президента Узбекистана, корреспонденты «Газеты.uz» утром сопроводили отдельных министров по пути на работу.

Министр транспорта Илхом Махкамов примерно в 7:40 отправился не на работу, а на совещание в Администрацию президента. Дорога с окраины города до центра на двух автобусах — 151-м и 1-м — с пересадкой в несколько минут заняла около часа. По пути он рассказал корреспонденту «Газеты.uz» Шухрату Латипову о достижениях, проблемах и будущем общественного транспорта, а также ответил на вопросы об экологии, парках и пешеходной инфраструктуре столицы.

Среди затронутых тем — обучение водителей для резко выросшего количества автобусов с привлечением специалистов из Германии и других стран, возможный пересмотр стоимости проезда при оплате наличными, реконструкция улицы Шота Руставели с внедрением системы скоростного автобуса (BRT) по центру улицы, а также планы по возвращению трамвая («Надежда не только есть, мы прорабатываем различные маршруты»).

Видео (на узбекском языке)