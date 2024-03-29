В ночь приготовления сумаляка женщины рассказывают легенду о символе Навруза. Предание гласит, что люди начали готовить его ещё до того, как узнали о пользе пророщенной пшеницы и её питательности.



Впервые сумаляк приготовила Биби Фатимаи Захро, дочь пророка Мухаммеда. Неурожайный год ограничил запасы еды на зиму. Когда детей стало совсем нечем кормить, женщина выкопала проросшие ростки пшеницы, нарезала их и положила в казан вместе с собранными камешками. Ростки и камни она залила водой и, чтобы сымитировать детям приготовление еды, стала мешать массу. Дети поверили, что мать готовит вкусную похлёбку. Фатимаи Захро уснула в слезах. Когда все спали, с неба спустились ангелы и приготовили питательный сумаляк. Наутро казан был полон сладкой еды, спасшей семью от голода. С тех пор сумаляк готовят, чтобы восполнить утраченные за зиму силы.

