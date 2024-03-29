«Менинг кулим эмас, момоларим кули»
, — шепчет Мархабо Жумабоева, рассыпая на дастархан золотистые зёрна пшеницы. Заклинанием она призывает к знаниям прабабок, которые тоже унаследовали навык приготовления сумаляка.
Россыпь зёрен собирает вокруг себя женщин. Это соседки Мархабо Жумабоевой. Всю следующую неделю они будут помогать хозяйке в приготовлении символа Навруза. Женщины заранее поделили между собой расходы: одна принесла пшеницу, другая — масло, третья — муку.
По традиции сумаляк варят сразу несколько семей. Трудоёмкий процесс его приготовления побуждает людей сплачиваться. Каждому найдётся своя роль. Пожилые делятся знаниями о сумаляке, не скупясь на советы и наставления. Мужчины таскают воду, колют дрова. Любопытным малышам перепадает всякая увлекательная работа, которую они выберут. Остальные заботы берут на себя женщины.
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