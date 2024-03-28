Агентство по противодействию коррупции опубликовало рейтинг эффективности борьбы с коррупцией в государственных органах Узбекистана в 2023 году.

В прошлом году агентство изучило 95 госорганизаций, из которых повторную оценку прошли 59, а 36 прошли проверку впервые. «Хорошую» оценку получили 42 органа, набравшие 81−100 баллов, «удовлетворительную» (55−80 баллов) — 38 госорганов и «неудовлетворительную» (ниже 55 баллов) — 15 госорганов.

Для обеспечения беспристрастности результатов и независимой оценки была сформирована группа экспертов, состоящая из представителей институтов гражданского общества, которые самостоятельно рассмотрели результаты оценки Антикоррупционного агентства и представили заключения, говорится в сообщении.

«Неудовлетворительная» оценка присуждалась тем, кто не принимал меры по созданию системы противодействия коррупции, включая неспособность выявить коррупционные риски, реализовать меры по предотвращению и выявлению конфликтов интересов при приёме на работу, назначении и госзакупках, неспособность установить каналы связи для сообщений о коррупции и по другим причинам.





Самую высокую оценку получили Министерство горно-добывающей промышленности и геологии (94 балла), Центральный банк (93), компания «Узкимёсаноат», Агентство технического регулирования (90), «Узбекнефтегаз» (90), «Узбекистон темир йуллари» (89), Навоийский горно-металлургический комбинат (89), Министерство занятости и сокращения бедности (88), почти все госбанки, компания Uzbekistan Airways (87) и другие.

Лидеры прошлогоднего рейтинга — Таможенный и Налоговый комитеты — опустились в рейтинге, хотя остались в «зелёной» зоне.





Средние оценки получили хокимият Ташкента (80), Комитет по туризму (80), Министерство спорта (77), «Узтрансгаз» (67), Министерство водного хозяйства (66), Министерство культуры (65), Министерство здравоохранения (58), Агентство дошкольного образования (56) и другие.





Хокимияты Андижанской (48) и Сурхандарьинской (32) областей второй год подряд получают «неудовлетворительную» оценку. Такая же оценка у Министерства высшего образования, науки и инноваций (50), Агентства культурного наследия (22), Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Агентства по делам молодёжи (10) и Агентства кинематографии (5).

Государственным организациям, получившим оценку «удовлетворительно», будут даны рекомендации по усовершенствованию антикоррупционной деятельности.

Для тех, кто получил оценку «неудовлетворительно», будет разработана программа мероприятий, направленная на устранение выявленных недостатков в борьбе с коррупцией, а их руководители должны будут отчитаться о реализации этих мер на заседании Национального совета по противодействию коррупции.