Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 29 марта подписал постановление о мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух.

Документом предусмотрено выделение субсидий на замену автомобиля. Министерству экономики и финансов поручено в течение месяца внести в Кабинет министров предложение по внедрению системы выделения субсидий населению на замену автомобилей «вредной» категории на машины «чистой» категории.

Министерство также должно разработать предложения по финансированию мер, «основанных на современном подходе», для охраны атмосферного воздуха и предотвращения его загрязнения.

В этом же постановлении предусмотрено внедрение системы автоматической оценки автомобилей согласно нормативам, а также выдача экологических стикеров зелёного, жёлтого и красного цветов — «чистой», «средней» и «вредной» экологических категорий.

В январе Министерство экологии предлагало рассмотреть механизм установления льгот, преференций и субсидий владельцам машин, перешедшим на электромобили.

Отметим, что в Сеуле (Южная Корея) с 2009 года реализуется программа поддержки покупателей экологически чистого транспорта. Субсидии выделяются с целью уменьшения количества мелкодисперсной пыли и парниковых газов. Сумма субсидии варьируется от 2,5 млн до 4 млн вон (от 1857 до 2971 долларов).