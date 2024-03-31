На уходящей неделе ряд СМИ и блогеров сообщил о планируемом уже с 1 апреля ужесточении порядка ввоза автомобилей в Узбекистан. Издание Kun.uz, сообщая о нововведении по распоряжению правительства со ссылкой на Telegram-канал «Растаможка», указало, что информация официально не подтверждена.

«Газета.uz» узнала, что такое распоряжение было издано 25 марта. Документ одобряет предложение Агентства по техническому регулированию, направленное Кабинету министров 19 марта.

Согласно распоряжению, с 1 апреля автотранспортные средства не будут оформляться в таможенный режим IM-40 «выпуск в свободное обращение», если сертификат соответствия на них оформлен на других физических и юридических лиц.

Таможенному комитету поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство о запрете передачи автомобилей, находящихся в таможенном режиме таможенного склада, на имя других лиц.

Официальных сообщений о введении каких-либо изменений в сфере ввоза автомобилей пока не было.

Напомним, в конце декабря прошлого года сообщалось об обсуждении в правительстве планом ужесточения правил ввоза автомобилей, включая электромобили. В частности, планировалось запретить с 2024 года завоз физическими лицами машин в коммерческих целях и вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров.

Обоснование изменений

В письме Агентства по техническому регулированию приводится информация об импорте легковых автомобилей и их соответствии показателям качества и безопасности, подготовленная на основе поручения премьер-министра от ноября прошлого года.

Сообщается о разработке проекта нормативного акта о восстановлении порядка, по которому новые импортируемые автомобили могут продаваться только юридическими лицами — официальными дилерами предприятий-производителей. Напомним, это правило было отменено указом президента с 1 января 2023 года. Благодаря этому физические лица получили возможность завозить и продавать импортные машины, и на рынке появились автомобили, цена которых ниже, чем у официальных дилеров.

Кроме того, агентством подготовлены поправки в общий технический регламент о безопасности выпускаемых в обращение колёсных транспортных средств.

В письме говорится, что проекты прошли согласование у министерств и ведомств и готовы к публикации для общественного обсуждения. Однако из-за недостаточного освещения возможных проблем, их причин и негативных последствий при оценке регуляторного воздействия и с учётом того, что размещение проекта для общественного обсуждения может вызвать возражения населения и предпринимателей, Администрация президента и Кабинет министров в январе отклонили документы. По этой причине проекты документов не были внесены в Министерство юстиции для экспертизы, отмечает агентство.

Оценка регуляторного воздействия проводится для выявления возможных последствий, в том числе возложения на заинтересованные стороны необоснованных издержек, излишних обязательств, запретов и ограничений, которые могут возникнуть вследствие разработки и принятия проекта нормативно-правового акта, а также действия акта путём анализа проблемы, путей её решения и целей регулирования.

Агентство по техрегулированию отмечает, что с разрешением импорта автомобилей физическими лицами возникли и остаются нерешёнными такие вопросы, как послепродажное обслуживание, бесплатный сервис в рамках гарантийного срока, а также бесперебойного обеспечения запасными частями.

Кроме того, поскольку физические и юридические лица могут в течение года ввозить одно транспортное средство для собственных нужд в порядке упрощённой сертификации, что не подразумевает оценку их совместимости с природно-климатическими условиями Узбекистана, а также оценку защиты водителей и пассажиров при лобовых и боковых столкновениях, отмечается в письме.

Агентство в своём письме приводит примеры из международного опыт. Например, на территории Европейского союза ввоз и продажа автомобилей осуществляются производителем и его официальным представителем. Автомобили могут продаваться на внутреннем рынке на основе сертификата соответствия, выданного производителем на транспортные средства, имеющие документ об одобрении типа транспортного средства (ОТТС).

В Турции автомобили можно продавать только после утверждения типа транспортного средства и всех установленных параметров качества и безопасности. Такая же процедура есть в государствах-членах Евразийского экономического союза, она осуществляется на основании технического регламента ТР ТС 018 о безопасности колёсных транспортных средств, отмечает агентство.

В 2023 году в Узбекистане на 61372 из 62748 импортированных автомобилей были оформлены сертификаты соответствия, при этом 60451 сертификат был оформлен на физических лиц, что позволяет продавцам машин избегать процедуры одобрения типа транспортного средства, говорится в письме.

«Для решения проблем и упорядочения импорта транспортных средств» агентство предложило:

запретить предоставление заявителем (владельцем сертификата соответствия) права использования документа об ОТТС или сертификата соответствия другому юридическому или физическому лицу;

не применять норму, позволяющую передачу другим лицам товаров, помещённых под таможенный режим таможенного склада, к транспортным средствам;

выпускать в обращение новые ввозимые автомобили только после оценки их полного соответствия требованиям регламента и ОТТС. Исключение — импорт одного автомобиля для личных нужд в течение одного календарного года;

восстановить порядок продажи новых автомобилей, ввозимых в Узбекистан, только через юрлиц — официальных дилеров предприятий-производителей.

Что установлено законодательством

Финансист Отабек Бакиров в своём Telegram-канале напомнил, что согласно статье 18−1 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» документы, предусматривающие усложнение процедуры осуществления предпринимательской деятельности и возложение на бизнес новых обязанностей, а также устанавливающие новые меры их ответственности, вступают в силу не ранее трёх месяцев со дня их официального опубликования.

Другими словами, если изменения были утверждены 25 марта, то вступить в силу они должны с 25 июня, а не 1 апреля.

Согласно постановлению президента от марта 2021 года, введение новых ограничений и новых видов разрешительных процедур, ограничение (уменьшение) установленных прав хозяйствующих субъектов или возложение на них дополнительных обязательств либо дополнительных расходов должно оцениваться Министерством юстиции в рамках оценки регуляторного воздействия.

Другое постановление президента — от сентября 2023 года — гласит, что проекты документов, регулирующих предпринимательскую деятельность, до проведения их правовой экспертизы Минюстом должны обсуждаться в Общественном совете по поддержке предпринимательства при президенте.

Декабрьское постановлению правительства устанавливает, что если нормативный документ или его проект ограничивает круг и количество хозяйствующих субъектов, производящих продукцию или оказывающих услуги, ограничивает возможности поставщиков конкурировать друг с другом, снижает желание поставщиков конкурировать друг с другом в условиях рыночных отношений, он должен считаться негативным для конкуренции.

На днях стало известно о возможном ограничении неофициального импорта автомобилей китайской BYD. В постановлении президента от 18 марта об утверждении инвестиционного договора по организации производства электрических и гибридных транспортных средств в Узбекистане содержится пункт о том, что инвестор — компания BYD — обратился к правительству Узбекистана «об ограничении неупорядоченного импорта электромобилей, не соответствующих местным климатическим и дорожным условиям, а также не имеющих официальной гарантии». Президент поручил до 1 июля внести в правительство предложения, направленные на реализацию требования инвестора «на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации».

Представитель BYD Иван Цао в комментарии по этому поводу сообщил, что импортируемые неофициально автомобили не проходили тестирование на соответствие местному климату и окружающей среде, могут не соответствовать официальным экспортным стандартам и не покрываются гарантией. Внесение же в автомобили необратимых изменений может «нести скрытую опасность для долгосрочного безопасного использования».