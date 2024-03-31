Приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова от 31 марта утверждено повышение ставок платежей за регистрацию и перерегистрацию автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов).

Пресс-служба Департамента общественной безопасности (ДОБ) МВД при этом сообщила об изменении ставок 30 марта под заголовком «Водить электромобиль теперь будет ещё выгоднее», однако не указала документ, которым утверждено изменение. В пресс-службе СБДД ДОБ, куда «Газета.uz» обращалась за уточнением, не удалось получить ответа.

Сейчас за регистрацию и перерегистрацию всех автомобилей и прицепов взимается 10% от базовой расчётной величины — 34 тысячи сумов.

С 1 апреля ставка платежей за регистрацию и перерегистрацию электромобилей, мототранспорта и прицепов повысится в 15 раз — до 1,5 БРВ, или 510 тысяч сумов. Для всех остальных автомобилей ставка повысится в 68,4 раза — до 6,84 БРВ, или 2,32 млн сумов.

Пять месяцев назад, с 1 ноября повышалась ставка за выдачу номеров для автомобилей — в 2,3 раза, или до 3,5 БРВ (1,15 млн сумов). Выросла также плата за выдачу номеров для мототранспорта и замену автономеров. Однако тогда об изменении цен сообщалось заранее — 10 августа, или за 2 месяца и 20 дней. В этот раз приказ принят за день до повышения.

За апрель-декабрь прошлого года в стране была зарегистрирована купля-продажа 1,34 миллиона автомобилей, что принесло бюджету свыше 45,5 млрд сумов. При сохранении таких же темпов в оставшиеся месяцы 2024 года поступления превысят 3 трлн сумов.

В Казахстане регистрация авто стоит 0,25 МРП (923 тенге, или 26 тысяч сумов). Госпошлина за регистрацию машины в России зависит от того, оформляет ли владелец новый госномер или новый паспорт транспортного средства (ПТС). Обычно необходимо оплатить услугу в размере 500 рублей (68,1 тысячи сумов), в то время как за получение нового госномера — 2000 рублей (272,4 тысячи сумов), ПТС — 800 рублей (108,9 тысячи сумов).