Каждый год 24 марта мир объединяется в борьбе с одним из самых древних и опасных инфекционных заболеваний — туберкулёзом. С момента своего открытия в XIX веке туберкулёз остаётся одним из наиболее серьёзных вызовов для человечества, унёсшим миллионы жизней и оказавшим влияние на историю медицины. Несмотря на значительные усилия в борьбе с этим заболеванием, проблема до сих пор остаётся актуальной для глобального здравоохранения.

По данным ВОЗ, туберкулёзом ежегодно заражаются около 10 миллионов человек, а смертность достигает порядка 1,5 миллиона человек. Большинство больных живут в странах с низким и средним уровнем дохода, но болезнь присутствует по всему миру.

Туберкулёз — одна из 10 основных причин смерти во всём мире и главная причина смерти от инфекций. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии «Газете.uz» сообщили, что в Узбекистане показатель заболеваемости за прошлый год составил 32,1 на 100 тысяч населения. При этом смертность от болезни составляет около 1,2 из 100 тысяч человек в год.

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом «Газета.uz» поговорила с председателем ННО «Хаёт ва Ишонч» Сергеем Учаевым, некогда болевшим туберкулёзом, и директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии, главным фтизиатром Минздрава и доктором медицинских наук Наргизой Парпиевой.

Наргиза Парпиева. Фото: Министерство здравоохранения.



По словам профессора, главный враг борьбы с туберкулёзом и лечения болезни — мифы и стигматизация.

«[От пациентов можно услышать]: „Мне стыдно даже подумать, что у меня туберкулёз, ведь я чувствую себя вполне нормально“. Очень часто сегодня людям некогда обращать внимания на своё состояние и задумываться о причинах усталости или просто недомогания. Многим свойственно думать, что это их не коснётся, и когда обнаруживается болезнь, то, как правило, это уже далеко зашедшая форма туберкулёза», — говорит Наргиза Парпиева.

Отсутствие базовых знаний рождает предрассудки и мифы:

Миф 1. Туберкулёзом болеют только бедные или малообеспеченные люди. Утверждение, что благополучные, хорошо питающиеся и довольные собой люди не болеют туберкулёзом — миф. Палочка Коха не различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых.

Миф 2. Туберкулёзом можно заразиться только при непосредственном контакте с человеком с открытой формой заболевания. Да здоровый человек, как правило, заражается от больного и чаще воздушно-капельным путём. Но заразиться можно и от больного животного (при уходе за животными или при потреблении их продуктов). Заразиться можно где угодно — в магазине, в общественном транспорте, в гостях.

Миф 3. Если в организм попала туберкулёзная палочка, то человек обязательно заболеет туберкулёзом. Из ста человек, заражённых палочкой Коха, заболевает лишь пять. Остальные спокойно сосуществуют с ней, их иммунная система в течение длительного времени держит туберкулёзную палочку под контролем.

Миф 4. Туберкулёз не лечится. На самом деле лечится достаточно эффективно, но лечение может затянуться на несколько лет. Это связано с особенностями размножения этих бактерий в сравнении с другими микроорганизмами. Чтобы ликвидировать все микобактерии в организме необходимо длительное беспрерывное лечение не менее 6 месяцев. При ранней и своевременной диагностике можно достичь 100% излечения.

Миф 5. Туберкулёзом поражаются только лёгкие. Туберкулёз поражает все органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, желудочно-кишечный тракт, лимфатические узлы, мозговые оболочки и т. д. Но чаще всего встречается туберкулёз лёгких.

Руководитель ННО «Ишонч ва Хаёт», оказывающей поддержку группам населения с ВИЧ, туберкулёзом и другими заболеваниями, Сергей Учаев в 2006 году лично столкнулся с туберкулёзной инфекцией. Проблем с оказанием медицинской помощи и приобретением препаратов у него не возникло. Но заболевание открыло глаза на другую серьёзную проблему — ложное представление людей о туберкулёзе и неприязнь по отношению к больным.

«Негативное восприятие туберкулёза как „маргинальной“ болезни не только отравляет жизнь пациентов, но и затрудняет деятельность благотворительных фондов, так как из-за этой стигматизации люди неохотно делают пожертвования, — рассказывает Сергей Учаев. — Чтобы преодолеть проблемы и обеспечить необходимую поддержку заболевшим, люди должны понимать корень проблемы. Только через коммуникацию можно добиться справедливого отношения людей к теме туберкулёза».

По мнению Сергея Учаева, преодолеть массовое непонимание в обществе поможет информационное просвещение. Необходимо рассказывать об опасности и тяжёлых последствиях заражения, о мерах личной и общественной профилактики заболевания, о необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления и своевременного лечения. Сейчас «Ишонч ва Хаёт» курирует проект «Вместе против туберкулёза», который нацелен на сопровождение больных на всех этапах лечения и мониторинг их состояния. Волонтёры также предоставляют бесплатную консультацию психологов и юристов пациентам.

Что из себя представляет туберкулёз

Туберкулёз — инфекционное заболевание, которое вызывает известный возбудитель — микобактерия туберкулёза (бацилла Коха). Она поражает все органы и системы организма, но чаще всего лёгочные ткани. При отсутствии должного лечения может привести к тяжёлым осложнениям, например, инвалидности или смерти.

Различают две формы туберкулёза: при закрытой носитель не выделяет возбудителя в окружающую среду, при открытой пациент может заразить других людей. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём от больного к здоровому человеку при кашле, чихании или разговоре. Здоровым людям случайный контакт с больным не страшен, поскольку иммунный статус их организма способен противостоять этой инфекции. Как правило, заболевают только люди с ослабленным иммунитетом.

Развитию заболевания способствуют несколько факторов:

Эпидемиологический . Нахождение по месту жительства больного туберкулёзом, который выделяет микобактерии, увеличивает риск заражения туберкулёзом в 6−10 раз.

Факторы возраста и пола. Наиболее восприимчивыми к туберкулёзной инфекции являются дети в возрасте до года, а также подростки 8−14 лет и в период полового созревания. Мужчины чаще болеют туберкулёзом, чем женщины.

Медицинские факторы. Снижение защитных свойств иммунной системы на фоне хронических инфекций, хронических респираторных заболеваний, сахарного диабета, язвы желудка, ВИЧ.

Социальные факторы. Жизнь в неудовлетворительных бытовых условиях, пыльных и непроветриваемых помещениях. Нарушение режима питания, отдыха, курение, алкоголизм, наркомания. Болезнь чаще встречается среди бездомных, заключённых, мигрантов.





Симптомы заболевания

На начальных этапах болезнь практически никак не проявляется. При возникновении активного лёгочного туберкулёза с течением времени возникает слабость, утомляемость, потливость (особенно в ночное время), сухой кашель, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37,5 к вечеру.

Заподозрить туберкулёзную инфекцию можно при длительном течении пневмонии и отсутствии эффекта от проводимой терапии. По мере прогрессирования заболевания может появляться боль в груди, одышка, кашель с обильной мокротой, кровохарканье.

Диагностика

Туберкулёз предотвратим и излечим. Чем раньше диагностируют заболевание, тем эффективнее будет лечение. Пациентам с тяжёлой формой и на поздней стадии развития заболевании помочь сложнее. Лечение занимает больше времени.

Иллюстративное фото. Источник: Пресс-служба президента.



Если у пациента возникнут подозрения на туберкулёз, следует обратиться в местную поликлинику, где после обследования его могут перенаправить для дальнейшего лечения в районный фтизиатрический диспансер. Там ему предложат заполнить анкету, состоящую из восьми вопросов. Утвердительный ответ на более чем три не означает, что человек болен туберкулёзом, но означает, что ему необходимо обследоваться на туберкулёз немедленно. Это позволит обнаружить заболевание на ранних стадиях и повысит эффективность лечения.

Методы диагностики туберкулёза включают рентгенографию грудной клетки, микроскопию мокроты на палочки туберкулёза, культивирование, то есть посев, диагностические экспресс-тесты Xpert MTB/RIF Ultra,туберкулиновую кожную пробу (проба Манту, Диаскинтест) и анализ активности гамма-интерферона (IGRA).





Во всех регионах Узбекистана работают областные, городские и районные центры фтизиатрии и пульмонологии, куда могут обращаться больные туберкулёзом. Обследование на туберкулёз и лечение туберкулёза в Узбекистане бесплатное.

«Основные трудности в диагностике туберкулёза — недостаточная настороженность в отношении заболевания, позднее обращение в медучреждения заболевших и, к сожалению, местами сохраняющаяся стигма по отношению к этому заболеванию», — рассказывает Наргиза Парпиева.

Лечение

Туберкулёз следует лечить противотуберкулёзными препаратами. Для эффективного лечения эти препараты необходимо принимать ежедневно в течение 4−6 месяцев. Опасно прекращать приём лекарств преждевременно или без консультации врача. Это может позволить сохраняющемуся в организме возбудителю туберкулёза приобрести устойчивость к лекарствам.

Фото: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.



Туберкулёз, не поддающийся воздействию стандартных препаратов, называется лекарственно-устойчивым туберкулёзом и требует применения более дорогих лекарственных средств. Лечение этой формы заболевания очень длительное (до 2-х лет) и вызывает побочные эффекты.

В Узбекистане лечение больных всеми формами туберкулёза проводятся строго по стандартам, рекомендованными ВОЗ и адаптированных к республиканским, с использованием самых передовых технологий лечения и используя все современные противотуберкулёзные препараты.

Фото: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.



Среди них пероральные препараты из группы фторхинолонов, которые обладают высокой активностью в отношении штаммов, резистентных к лекарственным средствам, и используются в более краткосрочных схемах лечения. Они быстро останавливают передачу возбудителя и имеют более высокие показатели завершения курса терапии и излечения, что поможет установить контроль над эпидемией.

При этом выздоровление по-прежнему зависит от комплексного наблюдения за лечением, отмечает Наргиза Парпиева. Зачастую пациенты теряют надежду, если не видят улучшения. Некоторые больные находятся в ситуациях, которые препятсвуёют приёму таблеток каждый день. Но единственный способ вылечить туберкулёз — принимать все назначенные таблетки регулярно и до конца лечения. Поэтому частью оптимального ведения пациента становится терапия под непосредственным наблюдением, которая включает контроль со стороны медперсонала за приёмом каждой дозы препарата.

Нестационарные пациенты получают препараты на 10−15 дней лечения. Контролировать приём лекарств помогают приложения. Пациенты фиксируют на видео каждый приём таблетки и отправляют его ответственному медработнику. Он вносит данные в базу и, таким образом, отслеживает каждого пациента.

Фото: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.

«Сложности в лечении в нашей стране полностью исключены в связи со 100% обеспечением бесплатным лечением всем категориям больных, проведением контролируемого лечения. Терапия под непосредственным наблюдением даёт вероятность успешного результата до 90%», — утверждает Наргиза Парпиева.

Профилактика

Профилактика туберкулёза начинается с рождения. Согласно национальному календарю прививок, вакцинация против туберкулёза среди новорождённых проводится однократно на второй-пятый день после рождения. Вакцина БЦЖ считается безопасной и является профилактикой возникновение осложнённых и генерализованных форм туберкулёза.





По рекомендации Наргизы Парпиевой, защититься от заболевания туберкулёзом поможет регулярная личная гигиена и гигиена помещения (влажная уборка и проветривание), сбалансированное питание, занятие физкультурой, прогулка на свежем воздухе, отказ от курения и алкоголя.

Для предотвращения заражения туберкулёзом и его распространения необходимо придерживаться трёх правил:

При возникновении таких симптомов, как длительный кашель, лихорадка и необъяснимая потеря веса, нужно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительству.

Группе риска (людям с диабетом, ВИЧ, ослабленным иммунитетом, а также контактирующим с больными туберкулёзом) необходимо регулярно проходить тестирование на туберкулёзную инфекцию.

Пациентам с туберкулёзом следует соблюдать правила гигиены: прикрывать рот и нос при кашле и чихании, правильно утилизировать мокроту и использованные салфетки. При кашле также необходимо избегать контакта с другими людьми и носить маску.

Специальные меры, такие как применение респираторов и вентиляция, имеют важное значение для борьбы с распространением инфекции в медицинских и других учреждениях.

Как государство помогает больным туберкулёзом

В центрах по борьбе с туберкулёзом, включая Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии, ведётся комплекс противотуберкулёзных мероприятий, благодаря которым удалось улучшить ситуацию с этой болезнью в регионе. Специалисты используют новые методы операций для лечения туберкулёза лёгких, костей, суставов и мочеполовой системы. Врачи также улучшили подготовку к операциям и послеоперационный уход, а также уход за пациентами со сложной и прогрессирующей формой.

Фото: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.

«В 2017—2022 годах наш центр участвовал в мировых научных исследованиях по разработке новых инновационных технологий лечения лекарственно устойчивых форм туберкулёза и наш опыт шести- и девяти месячных курсов лечения с использованием новейших противотуберкулёзных препаратов были включены в рекомендации ВОЗ в 2023 году», — объясняет Наргиза Парпиева.

В течение последних десяти лет показатели заболеваемости и смертности от туберкулёза на 100 000 человек значительно сократились. Это результат полноценного выполнения нормативных документов, утверждённых президентом, Кабинетом Министров, а также Министерством здравоохранения. На успешную борьбу с туберкулёзом также влияют разработка и внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения туберкулёзных заболеваний, отвечающих современным требованиям. Работа проводится совместно с ВОЗ и другими международными организациями.

«Туберкулёз — это проблема всего общества. Силами только медицинских работников остановить болезнь невозможно. Каждый человек должен знать о туберкулёзе, о методах его профилактики и применять эти знания в повседневной жизни», — заключает Наргиза Парпиева.