Политика

Президент на совещании с руководством правоохранительных и силовых структур поручил принять действенные меры по предупреждению возможных терактов и чрезвычайных происшествий в местах скопления людей. Он подчеркнул важность соблюдения прав бизнеса и граждан при осуществлении этих мероприятий.

В «День без автомобиля» министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов ехал с окраины Ташкента до центра на двух автобусах. В дороге он рассказал корреспонденту «Газеты.uz» Шухрату Латипову о достижениях и проблемах ОТ столицы, запуске BRT и планах по трамваю.

В «День без авто» ряд руководителей госорганов прибыл на работу на общественном транспорте. Министр транспорта воспользовался автобусом, министр экологии — метро, председатель Таможенного комитета — велосипедом, главы Минцифры и ЦБ прошлись пешком. Главу Минспорта долго не пропускали на «зебре».

Директором Агентства по развитию атомной энергетики стал первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев. Ещё одним первым замминистра стал Бахтиёр Маматкаримов. Замглавы Минэнерго назначен Азизхужа Кобилов.

С 15 апреля в Ташкенте задачи управлений благоустройства районов по уборке улиц, озеленению и обслуживанию дорог будут выставлены на аукцион и переданы частникам. В регионах посадку деревьев, чистку каналов и освещение улиц передадут дополнительно предприятиям по обращению с отходами.

Общество

Сотрудники Национальной гвардии, ГУВД Ташкента и других правоохранительных органов перешли на усиленный режим службы в торговых центрах, парках, рынках и других общественных местах.

Сумаляк — блюдо ритуальное. В сёлах Узбекистана трудоёмкий процесс его приготовления разделяют между собой несколько семей. Помешивая массу, жители мечтают, чтобы дети поступили в вуз, дома появился газ, а небо над Родиной было мирным. Фотограф Холида Мусулмон — о приготовлении сумаляка на селе.

В Узгидромете рассказали, какая погода ожидается в апреле в Узбекистане. Месяц начнётся с сухой и умеренно тёплой погоды. Месячное количество осадков, по прогнозу, меньше нормы, они наиболее вероятны в предгорных и горных районах страны.

В выходные дни по большей части территории Узбекистана осадков не ожидается, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди. Дневная температура постепенно повысится до +14…+17 градусов, ночная — понизится 0…+5 градусов.

В Узбекистане знания учащихся школ на выпускных экзаменах будут оценивать на основе единых контрольных материалов. Школьники на экзаменах смогут выбрать предмет, соответствующий вступительным испытаниям в вузы. С нового учебного года в 14 школах внедрят преподавание на английском языке.

Шесть кинопремьер, спектакли, мультимедийная выставка, концерты, творческие мастер-классы и квизы, скидки и акции в магазинах, цирковые представления, мероприятия для детей и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

В рамках 60-й Венецианской биеннале современного искусства в Венеции Узбекистан представит выставку «Не пропусти свой выход» (Don't Miss the Cue) художницы Азизы Кадыри и творческой группы Qizlar Collective. Проект акцентирует внимание на историях женщин.

Спорт

Футбольные болельщики, которые выбежали на поле после окончания матча квалификации на ЧМ-2026 между Узбекистаном и Гонконгом, привлечены к ответственности. Трое из них арестованы на 5−7 суток, родители шестерых несовершеннолетних оштрафованы.

Мир

Таяние полярных льдов в результате изменения климата влияет на скорость вращения Земли, что, в свою очередь, может поменять глобальное исчисление времени, говорится в новом исследовании Калифорнийского университета (США).

Суд в Нью-Йорке приговорил основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о краже миллиардов долларов у клиентов. Американская прокуратура назвала это одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

В Алтайском крае России заключили под стражу гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании терроризма за его публичные высказывания о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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