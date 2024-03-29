Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 29 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам реализации проекта «Яшил макон» и совершенствованию управления отходами, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках проекта этой весной планируется посадка 125 миллионов саженцев. В регионах начата работа по созданию парков, посадке деревьев вдоль дорог в десять рядов. Образцовым назван ход работ в Каракалпакстане, Кашкадарьинской и Наманганской областях.





Однако в большинстве областей и районов все ещё не определены земельные участки под посадку деревьев, не выделены средства на орошение и саженцы.

В связи с этим вчера данный вопрос был критически рассмотрен в Кабинете Министров, по итогам в отношении 28 должностных лиц — хокимов областей и районов, их заместителей и руководителей организаций системы — были применены дисциплинарные взыскания.

Не все министерства и ведомства ответственно подходят к озеленению, отмечалось на совещании. Например, Министерство обороны создало парк на 100 га, Министерство цифровых технологий и Министерство горнодобывающей промышленности и геологии — на 65 га. Однако на землях, выделенных министерствам энергетики и транспорта, посадка деревьев не завершена. Множество земель вдоль автомобильных и железных дорог, у рек и каналов, возле промышленных предприятий и заправочных станций остаются неиспользованными.





В целом отмечена нехватка инициативы и разъяснительной работы по массовой посадке деревьев. Подчёркнуто, что если государственные организации, местные кенгаши, Экопартия и другие объединения, а также махалли активно включатся в процесс, можно создать множество парков.

На совещании обсуждены следующие задачи и новые инициативы в рамках проекта «Яшил макон».

«Многие наши соотечественники желают сажать деревья и создавать зелёные зоны, но жители многоэтажных домов не имеют для этого достаточной земли. В этом контексте в Ташкентской области на основе опыта Южной Кореи запущена инициатива, согласно которой земля из фонда районов передаётся на 30 лет управлениям по благоустройству. За счёт местного бюджета внедряется система капельного орошения, земля подготавливается к посадке, после чего всем желающим жителям предлагается посадить деревья. На каждое дерево наносится метка с именем человека, посадившего его. Для ухода за деревьями закрепляется работник управления по благоустройству», — говорится в сообщении. Глава государства поручил реализовать этот опыт во всех областях.

В стране насчитывается 9452 махалли, 39 тысяч многоэтажных домов в городах. Подчёркнуто, что активисты махалли и управляющие сервисные компании должны принять активное участие в посадке деревьев.

Действует система, по которой земли вдоль дорог и каналов предоставляются заинтересованным лицам на основе прямого договора на 10 лет с обязательством посадить деревья в пять рядов. Это позволяет создать множество новых лесопосадок в текущем сезоне.

«В Ташкенте применяется следующий опыт по увеличению зелёных зон: совет по градостроительству обязывает, чтобы в новых строительных проектах минимум 30 процентов территории было выделено под посадку деревьев, даже указывается, какие именно виды саженцев следует использовать. Объект может быть сдан в эксплуатацию только после выполнения этого условия», — говорится в сообщении.

Министерству строительства было поручено распространить эту практику на все регионы, включив обязательство по посадке деревьев в стандарты градостроительства и требования лицензирования.

В частности, определено, что в этом году в рамках строительства 2500 многоэтажных домов на 30% прилегающей территории и на не менее чем 1 га в каждом из 38 массивов «Новый Узбекистан» должны быть организованы зелёные аллеи.





Перед Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата поставлена задача организовать на местах 444 зелёных сада и 160 общественных парков, а также запустить проект «Мой сад».

Ответственные лица представили информацию о планах создания зелёных зон вдоль полей, вокруг крупных предприятий и промышленных зон.

Продолжится практика бесплатной доставки саженцев в социальные учреждения, в этом году им будет распределено более 4 миллионов саженцев.

На совещании обсуждены также вопросы организации системы обращения с отходами на основе новых подходов.

Как было отмечено, теперь в регионах будет внедрена новая система благоустройства и обеспечения чистоты. С 1 мая в двух районах каждой области на экспериментальной основе функции управлений по благоустройству будут переданы частным партнёрам, специализирующимся на обращении с отходами. В рамках этой инициативы предприниматели будут заниматься посадкой деревьев и цветов, уходом за ними, чисткой каналов, освещением улиц, а также вывозом отходов. Средства, ежегодно выделяемые из бюджета управлениям по благоустройству, теперь будут направляться этим предприятиям.

Если эксперимент покажет свою эффективность, с 2025 года он будет распространён на все районы и города.

Для Ташкента будет отдельная система. С 15 апреля задачи управлений благоустройства столичных районов по уборке улиц, озеленению и обслуживанию дорог будут выставлены на аукцион и переданы частным партнерам. Будет также внедрена новая система по регулированию полигонов для отходов и их переработке. В каждой области 3−4 удобно расположенных полигона будут преобразованы в специальные эко-промышленные зоны для реализации проектов переработки, а оставшиеся будут использоваться как временные площадки для сбора и перевалки отходов.

Отработавшие свой ресурс полигоны будут закрыты. Вокруг них будут посажены тополя, шелковицы, клён, вяз, созданы зелёные пояса.





Для улучшения услуг по вывозу отходов также необходима платёжная дисциплина, подчёркивалось на совещании. В этой связи будет введён новый порядок, согласно которому «семёрке махалли» будет предоставлено право не учитывать несуществующие долги за услуги, фактически не оказанные на их территории. Это поможет предотвратить несправедливую практику записи дебиторской задолженности за услуги, которые не были оказаны.

Будет введена система, стимулирующая жителей многоквартирных домов сортировать отходы перед их утилизацией. В рамках этой системы, за счёт Фонда экологии будут бесплатно предоставляться специальные мусорные пакеты, а жители будут разделять отходы по категориям и доставлять их в пункты сбора. Предприниматели будут покупать у населения перерабатываемые отходы. Эта система на первом этапе будет запущена в Ташкенте, Андижане, Бухаре, Термезе, Ангрене и Ташкентском районе.

На совещании заслушаны доклады ответственных лиц по обсуждённым вопросам.