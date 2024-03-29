В руководстве Министерства энергетики Узбекистана произошли кадровые изменения. Постановления об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Бахрам Мансуров, возглавлявший Агентство по развитию атомной энергетики («Узатом») с августа 2023 года, покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Новым директором «Узатома» стал Азим Исраилович Ахмедхаджаев, с августа 2021 года работающий первым заместителем министра энергетики. Теперь у него совмещённая должность.

Бахтиёр Маматкаримов. Фото: Минэнерго.

Ещё одним первым замминистра энергетики назначен Бахтиёр Рустамович Маматкаримов. До этого он работал хокимом Андижанского района, заместителем председателя правления «Узтрансгаза» по финансам и маркетингу, а также замглавы «Узлитинефтгаза» по вопросам экономики и финансов.

Азизхужа Кобилов. Фото: Минэнерго

Азизхужа Очилович Кобилов назначен заместителем министра энергетики. До этого он работал советником и заместителем министра горнодобывающей промышленности и геологии, а ранее был сотрудником Администрации президента.