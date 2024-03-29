Таяние полярных льдов, вызванное, прежде всего, антропогенным изменением климата, немного замедляет вращение Земли, что может повлиять на глобальное исчисление времени. Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Автор исследования — геофизик Дункан Агнью из Института океанографии Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Он отмечает, что таяние льдов в Гренландии и Антарктиде изменило места концентрации массы Земли — вода, поступившая от ледников в Мировой океан, перераспределяется от полюсов к экватору, перемещая, таким образом, центр тяжести. Это, в свою очередь, влияет угловую скорость вращения Земли.

Расчёты учёного показали, что если нынешние тенденции сохранятся, то вводить отрицательную високосную секунду во Всемирное координированное время (UTC) придётся в 2029 году, а не в 2026 году.

Формат UTC основывается на атомном времени. Периодически в UTC время вносятся корректировки — дополнительные секунды. Это нужно, чтобы UTC было согласовано с вращением Земли. C 1970-х годов к глобальным часам добавили около 27 таких секунд.

Изменения в жидком ядре планеты в последние десятилетия привели к тому, что Земля стала вращаться немного быстрее и хронометристы планировали впервые в истории исключить секунду в 2026 году.

Отрицательная дополнительная секунда никогда не использовалась ранее, и, как отмечается в исследовании, она «представляет беспрецедентную проблему» для компьютерных систем по всему миру.

«Такого никогда раньше не случалось, и это представляет собой серьёзную проблему для обеспечения того, чтобы все части глобальной инфраструктуры синхронизации показывали одинаковое время», — отметил Дункан Агнью.

Теперь, по подсчётам Агнью, исключать секунду придётся на три года позже. Этот прогноз предполагает, что международным организациям, которые занимаются управлением времени, возможно, придётся внести «более поспешные изменения в UTC, если они хотят избежать отрицательного разрыва времени», уточняет Axios.