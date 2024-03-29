Сотрудники правоохранительных органов в Ташкенте усилили контроль по обеспечению безопасности граждан, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Правоохранители перешли на усиленный режим службы в торговых центрах, парках, рынках и других общественных местах.

На опубликованных фотографиях видно сотрудников МООН (мобильного отряда особого назначения) с автоматами рядом со спецтранспортом. Представители ППС с металлодетекторами проверяют сумки посетителей перед входом в парк.

В пресс-службе Национальной гвардии сообщили, что в связи с месяцем Рамазан и для обеспечения безопасности граждан сотрудники ведомства несут службу в усиленном режиме во всех мечетях во время молитвы, а также в местах проведения массовых мероприятий, крупных торговых комплексах, рынках, кинотеатрах, парках и проспектах.

В МВД напомнили о событиях 16 февраля 1999 года (теракт в Ташкенте), террористических угрозах в Сариасийском районе (в августе 2000 года), кровопролитии в Андижане, которые отмечены «болезненными воспоминаниями для нашего народа».

«Подобные ситуации неоднократно случались и в других развитых странах мира. Некоторые все ещё находятся в состоянии войны. В результате погибает много невинных людей. Присутствие среди них маленьких детей глубоко печалит человечество», — говорится в сообщении.

Министерство призывает всех объединиться и повысить осведомлённость, чтобы «защитить себя от такого кровопролития и ужасных событий, ради мира нашей страны, города, махалли».

«Для этого важно обращать внимание на людей, которые выглядят подозрительно на публике, и немедленно сообщать о них правоохранительным органам. Кроме того, о любом предмете, оставленном без присмотра, следует немедленно сообщать по номеру 102», — указали в МВД.