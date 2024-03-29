Болельщики, которые выбежали на поле в матче отборочного раунда на 2026 между Узбекистаном и Гонконгом, привлечены к ответственности, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инцидент произошёл 26 марта на столичном стадионе «Бунёдкор». После финального свистка на поле выбежали девять фанатов.

Шестеро из них являются несовершеннолетними, поэтому к ответственности были привлечены их родители, которые получили штрафы. Суд назначил двум из них арест на 5 суток по статье 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности.

Арестованные попросили прощения у народа Узбекистана за правонарушение.

Руководитель пресс-службы Ассоциации футбола Узбекистана и комментатор Даврон Файзиев отметил, что матч прошёл отлично и 30 тысяч болельщиков оказали поддержку, но группа фанатов нанесли ущерб всей подготовительной работе и деятельности правоохранительных органов, которые отвечали за порядок на стадионе.

По его словам, Азиатская конфедерация футбола за этот случай оштрафовала Ассоциацию футбола. Кроме того, это также может повлиять на возможность Узбекистана принимать крупные международные турниры.

Технический эксперт в футбольной ассоциации Катара и Азиатской футбольной конфедерации Алишер Никимбаев считает, что Служба безопасности Ассоциации футбола Узбекистнаа «должна вспомнить о своих прямых обязанностях и начать обеспечивать безопасность на матчах сборной».

«Нужно ужесточить наказания за выбегания на поле: заставить выплачивать штрафы, наложенные на клубы и Ассоциацию, и запрещать посещать матчи на определённый срок (хотя второе вряд ли сейчас технически возможно)», — написал он.