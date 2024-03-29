Президент Шавкат Мирзиёев 28 марта ознакомился с презентацией планов по развитию и повышению качества школьного образования в Узбекистане.

Сегодня в стране действуют 14 президентских школ, 9 школ творчества и 182 специализированные школы. Планируется совершенствовать направления этих учебных заведений.

В частности, в специализированной школе имени Мирзо Улугбека предлагается внедрить в порядке эксперимента инженерные программы в сотрудничестве с Мюнхенским техническим университетом. Эта программа будет интегрирована с программой Университета «Новый Узбекистан» и ученики, набравшие достаточно «кредитов» в школе, смогут продолжить обучение на втором курсе университета.

Для широкого использования возможностей высококвалифицированных педагогов при Агентстве президентских образовательных учреждений будут созданы общественные «учёные советы». Эти советы будут привлекаться к разработке учебных программ, совершенствованию системы оценки, повышению профессионального мастерства учителей.

Также озвучены планы внедрения преподавания на английском языке в 14 школах с начала следующего учебного года и строительства 8 новых специализированных школ в 2025—2026 годах.

В школах творчества намечено организовать мастер-классы с участием известных писателей и общественных деятелей, а также наладить издание творческих работ учащихся за счёт Союза писателей.





В Узбекистане предлагается создать Центр подготовки учащихся к предметным олимпиадам. В него будут привлекаться ведущие учёные и иностранные специалисты, каждый учащийся будет целенаправленно готовиться по индивидуальной программе развития.

Кроме того, планируется внедрить систему поощрения лидера национальной команды исходя из итоговых результатов участия в международных олимпиадах. Создаётся единый календарь олимпиад и система подготовки, охватывающая все предметные олимпиады. В программу тренировок будут добавлены дополнительные психологические тренинги и совместные сборы с другими командами.

На презентации также обсуждался вопрос внедрения прозрачной и объективной системы оценки знаний учащихся. Сейчас оценка знаний в разных школах отличается, как и уровень вопросов в экзаменационных листах. По требованиям международной тестологии сложность всех вариантов вопросов должна быть одинаковой, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Поэтому предлагается оценивать знания учащихся на выпускных экзаменах в школе на основе единых контрольных материалов. Экзаменационные задания будут переведены в письменную и практическую формы, введена процедура проверки ответов через специальную платформу, вопросы планируется регулярно обновлять.

На выпускных экзаменах в школе будет предоставлена возможность выбора предмета, соответствующего вступительным испытаниям в высшие учебные заведения.

В начале февраля президент высказался о планах обучать учеников школ профессиям и бизнесу. «Наша цель — чтобы выпускник школы овладел хотя бы одной профессией и был готов к взрослой жизни», — заявил он.