Рубцовский городской суд Алтайского края России постановил заключить под стражу гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов региона.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные высказывания мужчины о теракте в «Крокус сити холле» в Москве, сделанные им 24 марта в помещении одного из магазинов Рубцовска, говорится в сообщении.
31-летний мужчина (в тексте указаны лишь его инициал — А.) был задержан 27 марта. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.
В сообщении говорится, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России. Суд заключил его под стражу на два месяца.
- 22 марта несколько вооружённых людей ворвались в концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье и открыли стрельбу. Они также подожгли здание, оно полностью сгорело. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека, пострадали более 360.
- По подозрению в совершении нападения были задержаны 11 человек. Основные фигуранты дела — выходцы из Центральной Азии.