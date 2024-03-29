Рубцовский городской суд Алтайского края России постановил заключить под стражу гражданина Узбекистана по обвинению в оправдании терроризма, сообщила пресс-служба судов региона.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные высказывания мужчины о теракте в «Крокус сити холле» в Москве, сделанные им 24 марта в помещении одного из магазинов Рубцовска, говорится в сообщении.

31-летний мужчина (в тексте указаны лишь его инициал — А.) был задержан 27 марта. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

В сообщении говорится, что обвиняемый не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории России. Суд заключил его под стражу на два месяца.