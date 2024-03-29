В Венеции (Италия) 20 апреля откроется 60-я Венецианская биеннале современного искусства. «Чужестранцы повсюду» (Foreigners Everywhere) — тема, заявленная куратором 60-й Венецианской биеннале Адриано Педроса.

Как сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, в павильоне будет представлена выставка «Не пропусти свой выход» (Don't Miss the Cue), созданная под кураторством Центра современного искусства в Ташкенте.

В проекте принимает участие узбекистанская художница Азиза Кадыри, а над созданием экспозиции для павильона вместе с ней работает ташкентская группа художниц Qizlar Collective.

Выставка «Не пропусти свой выход» затрагивает темы принадлежности и идентичности через опыт женщин из Центральной Азии, исследуя, как они ориентируются и переосмысливают себя в процессе миграции.

Концепция выставочного проекта «Не пропусти свой выход» напрямую связана с заявленной темой биеннале. «Попадая в павильон, посетители пройдут сложный путь миграции, переосмысляя свой личный опыт в процессе взаимодействия с инсталляциями. Экспозиция создаёт атмосферу театрального закулисья, вдохновлённую домами культуры, которые были расположены по всей Евразии в начале XX века», — говорится в сообщении.

«Театральная обстановка оживает благодаря скульптурам, созданным по эскизам традиционных костюмов, и дополняется аудиовизуальными материалами группы художниц Qizlar Collective. Проект акцентирует внимание на историях женщин, коллективных практиках и непростых взаимоотношениях между физическим телом и окружающим его миром», — отметили в фонде.

Выставка также исследует взаимодействие технологий и традиций. Характерная для Узбекистана ручная вышивка «сюзане» переосмысляется при помощи технологий и искусственного интеллекта.

Национальный павильон Узбекистана впервые был представлен на 17-й Венецианской архитектурной биеннале в 2021 году, также Узбекистан принимал участие в 59-й биеннале в 2022 году и в 18-й Архитектурной биеннале в 2023 году.

В 2024 году впервые в качестве куратора выступает Центр современного искусства в Ташкенте.