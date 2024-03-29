В этом году апрель в Узбекистане начнётся с сухой и умеренно тёплой погоды. В первой пятидневке воздух прогреется до +15…+20 градусов Цельсия, ночью температура будет в пределах +5…+10 градусов, сообщил Узгидромет.

Осадки в этот период наиболее вероятны в предгорных и горных районах страны. По равнинной территории преобладание погоды без осадков, лишь по Самаркандской Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям 2−3 апреля местами возможен дождь.

Во второй половине первой декады апреля преобладающая температура ночью будет в пределах +8…+13 градусов, днём — +18…+23.

Во второй и третьей декадах колебание температуры ночью от +2…+7 градусов до +10…+15, днём — от +13…+18 градусов до +25…+30.

Месячное количество осадков меньше нормы, местами около нормы.

В апреле продолжается быстрый рост температуры воздуха. По большей части территории Узбекистана средняя температура апреля на 5−7 градусов выше, чем в марте. Интенсивнее всего теплеет по северу и пустынной зоне страны, где средняя температура превышает мартовские значения на 8−10 градусов.

Апрель — один из самых влажных месяцев в году, отметили синоптики. Дожди, обычно с грозами и шквалистым ветром, выпадают довольно часто. По северу, крайнему югу и пустынной зоне Узбекистана в среднем за месяц бывает от 5 до 8 дней с выпадением осадков, ближе к горам число дней с осадками увеличивается до 9−13.

За всю историю метеорологических наблюдений в стране наблюдались самые разные апрели.





«Бывали экстремально сухие апрели, когда количество осадков за месяц не превышало 20−50% от нормы, а где-то они не отмечались вообще», — говорится в обзоре Узгидромета. Таким был апрель 1975 года. В Ташкенте дождь выпадал лишь дважды, и количество осадков за месяц составило всего лишь 2 мм (3% от нормы).

В этом веке самым сухим был апрель 2022 года. В Ташкенте за месяц выпало 9 мм (14% от нормы). А бывали и такие апрели, когда за месяц осадков выпадало в 3−5 раз больше нормы.

В Ташкенте самым влажным за всю историю метеорологических наблюдений был апрель 1990 года, когда за месяц выпало около 300% от месячной нормы, а число дней с осадками составило 19.

8 апреля 1990 года в Ташкенте был установлен абсолютный рекорд по количеству осадков за сутки — 65 мм дождя — при месячной норме апреля 62 мм.

«Отличительная особенность выпадения дождей в апреле — это крайняя неравномерность выпадения по территории и даже в пределах одного города», — объяснили синоптики.

В Ташкенте 2 апреля 2023 года прошёл сильный ливневой дождь с грозой, порывистым ветром, местами с выпадением града. При этом количество осадков за 2,5−3 часа составило: в районе Ташкентской телебашни — 10 мм, в районе метеостанции Ташкент-Обсерватория (Алайский рынок) — 22 мм, а в районе Международного аэропорта Ташкент — 33 мм.

Раз в 2−4 года в отдельных районах Узбекистана отмечается переход дождя в снег. В последний раз это было в апреле 2020 года, когда по центральным и даже местами по южным областям в конце первой декады апреля выпал снег. На утро 9 апреля высота снежного покрова местами достигала 7−20 см.

А самая поздняя дата выпадения снега в Узбекистане — 30 апреля 1989 года. Это был уникальный случай, единственный за всю историю наблюдений в Узбекистане.

Неустойчивым бывает обычно и температурный фон апреля. Бурные весенние потепления сменяются непродолжительными, но довольно значительными похолоданиями,

В периоды потеплений температура воздуха в дневные часы повышается до +30…+33 градусов Цельсия, в отдельные дни — до +35, по югу — до +36…+38 градусов. Чаще всего такие значения температуры отмечаются во второй половине месяца.

При похолоданиях, не так часто, как в марте, но иногда происходит понижение ночной температуры до заморозков. За последние 30 лет интенсивность заморозков достигала -1…−4 градусов.





Самым тёплым апрелем за всю историю метеорологических наблюдений в Узбекистане был апрель 2022 года — на 3−5 градусов теплее нормы. А апрель 2009 год по большей части территории был самым холодным в этом веке.