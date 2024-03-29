В выходные дни по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, сообщил Узгидромет.

В пятницу по большинству областей Узбекистана местами пройдут дожди, в отдельных районах возможны сильные. По Каракалпакстану и Навоийской области небольшой дождь возможен в первой половине дня, а по областям Ферганской долины — в вечерние часы. По Хорезмской и Бухарской областям в пятницу днём без осадков.

Температура воздуха в пятницу днём будет в пределах +8…+13 градусов Цельсия. В выходные дни температура начнёт постепенно повышаться, и в воскресенье воздух прогреется до +14…+17.

Ночная температура будет понижаться, и в ночь на воскресенье воздух охладится до 0…-5 градусов.

Ветер западный с переходом на восточный, сегодня местами с усилением до 15−20 м/с, в выходные дни — от слабого до умеренного.

В предгорных и горных районах 29−31 марта временами осадки (дождь, в высокогорьях снег), 29 марта — местами сильные.

По предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

В горах сохраняется лавинная опасность.

Погода в Ташкенте

29 марта временами дождь, 30−31 марта без осадков.

Дневная температура в пятницу будет в пределах +10…+12 градусов, в субботу — +12…+14, в воскресенье прогреется до +14…+16.

Ночью ожидается постепенное понижение температуры до -3…−5 градусов.