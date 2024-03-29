Федеральный суд Манхэттена приговорил основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о краже миллиардов долларов у клиентов, пишет Reuters.

Присяжные признали 32-летнего Бэнкмана-Фрида виновным по семи пунктам обвинения, в том числе в мошенничестве, сговоре и отмывании денег. Обвинение запрашивало для него от 40 до 50 лет.

«Он знал, что совершил преступление, — заявил судья Льюис Каплан перед тем, как вынести приговор. — Он знал, что он — преступник. Он сожалеет о том, что просчитался, когда сделал ставку на то, что это сойдёт ему с рук. Но он не собирается ни в чем признаваться, и это его право».

По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли 8 млрд долларов, инвесторы — ещё 1,7 млрд долларов, кредиторы биржи — 1,3 млрд долларов. Американская прокуратура назвала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США.

Суд также постановил конфисковать имущество Бэнкмана-Фрида на сумму 11 млрд долларов и выплатить за счёт него компенсацию жертвам.

Криптобиржа FTX — одна из крупнейших торговых площадок для криптовалюты — оценивалась в более чем 30 млрд в начале 2022 года, но потерпела крах в ноябре того же года, чем спровоцировала обвал крипторынка.