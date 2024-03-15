Утром жители Ташкента наблюдали густой смог над некоторыми частями города. В рейтинге IQAir столица Узбекистана снова была в мировых лидерах по загрязнению воздуха. С 1 марта планировалось запустить систему оповещения о повышенном загрязнении воздуха, но о начале её работы пока не сообщалось.

Узбекистан опустился на одну позицию и занял 106-е место из 193 в новом Индексе человеческого развития ООН. Cтрана остаётся в категории государств с высоким ИЧР.

Многие годы население одной их махаллей Сурхандарьи испытывало проблемы с электричеством, питьевой водой и дорогами. В 2020 году житель Ойбек Усанов решил испытать удачу в «инициативном бюджете». Как опыт улучшил условия жизни населения и сплотил людей — в репортаже Жахонгира Азимова.

Глава Сената Узбекистана Танзила Нарбаева в интервью Службе новостей ООН в Нью-Йорке рассказала, какие были сложности при принятии первого в Центральной Азии закона о криминализации домашнего насилия, а также подчеркнула, что голос женщин должен быть слышен при распределения бюджетов и ресурсов.

Президент Узбекистана одобрил планы по расширению футбольной инфраструктуры в махаллях. Намечено эффективно использовать существующие стадионы и площадки, а где их нет, строить их на основе ГЧП. Ранее «Газета.uz» писала о нескольких случаях борьбы жителей против застройки футбольных полей.

Акционеры оптового рынка сельхозпродукции «Куйлюк» в Ташкенте изначально были против ликвидации и даже приняли решение о выпуске акций на 53,9 млрд сумов, свидетельствуют документы.

В Узбекистане правоохранители получили право проводить оперативно-розыскную деятельность в спецприёмниках, где содержатся отбывающие административный арест. Депутат Дониёр Ганиев отмечал риски злоупотребления новыми полномочиями для получения доказательств у лиц, которые не являются преступниками.

Новым хокимом Чирчика утверждён Муроджон Абдурахимов, до этого работавший в Кабмине Узбекистана. Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев заявил, что ситуация в города «должна измениться кардинальным образом». Накануне было сообщено об отставке с поста хокима города Даврона Хидоятова.

На выходных по большей части территории Узбекистана будет сухо и малооблачно. Температура воздуха будет повышаться, в воскресенье днём воздух прогреется до +15…+20 градусов.

На базе Агентства продвижения экспорта и Фонда поддержки экспорта в Узбекистане учреждается Компания по развитию торговли под управлением ТПП. Она будет распределять средства, выделяемые из бюджета на поддержку экспортёров в виде субсидий и компенсаций, а также помогать им выходить на новые рынки.

Необходимость и целесообразность строительства Нового Ташкента вызывает вопросы среди узбекистанцев. Зачем строятся новые города и почему подобное развитие территорий не есть зло — в колонке «Язык недвижимости» аналитика Дениса Соколова.

Девять кинопремьер, кинопоказы под открытым небом, мультимедийная выставка, ярмарки творческих ремесленников, мероприятия для детей, мастер-классы и квизы, спектакли, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В мире

Казахстан должен укреплять светский статус, но идти на поводу западных веяний не будет, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил усилить защиту исторических объектов, предложил изменить герб страны, так как в нем есть «признаки советской эпохи», и указал на растущую жестокость в обществе.

В России началось голосование на выборах президента — оно пройдёт с 15 по 17 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин, правящий страной с 2000 года, баллотируется на пятый срок.

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