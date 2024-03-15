Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с презентацией о развитии футбольной инфраструктуры в махаллях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Презентацию представили министр спорта Адхам Икрамов и первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Равшан Ирматов. В ней также участвовал советник президента по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа Бекзот Мавлонов.

Слева направо: Равшан Ирматов, Адхам Икрамов и Бекзот Мавлонов.



Главе государства были представлены планы по развитию и расширению футбольной инфраструктуры в махаллях. В сообщении футбол назван самым популярным видом спорта в стране.

Для реализации планов в махаллях «будут эффективно использоваться существующие стадионы и другие спортивные площадки. Там, где их нет, такие объекты будут построены на основе государственно-частного партнёрства», говорится в сообщении.

«Будут создаваться мужские и женские сборные махаллей разных возрастных групп. Талантливые молодые игроки получат направление в профессиональные футбольные учреждения», — отмечается в сообщении.

В организации этой работы молодёжным лидерам в махаллях помогут региональные отделения Ассоциации футбола Узбекистана и спортивные школы.

Равшан Ирматов.



Начиная с текущего года на основе опыта Ассоциации школьного футбола Англии будет внедрена система выборов футбольного лидера школы среди учащихся 8−11-х классов.

Кроме того, будет организована двухуровневая «Лига махаллей «среди подростков 12−15 лет и трехэтапный Кубок Службы государственной безопасности среди возрастной категории 16−30 лет.

«Эти мероприятия будут способствовать развитию футбольной инфраструктуры, отбору и поддержке талантливой молодёжи, формированию качественного резерва для национальных сборных», — отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев одобрил эти предложения и дал указания по укреплению атмосферы спорта и дружбы среди молодёжи и проведению соревнований на высоком организационном уровне, сообщила пресс-служба главы государства.

В феврале «Газета.uz» вновь писала о длительной борьбе жителей столичной махалли «Юнус Раджаби» против планируемого строительства офисного здания на месте футбольного поля и зелёной зоны. За сохранение площадки, где тренируются дети, выступала Ассоциация футбола Ташкента. После нашего материала в защиту площадки выступила Народно-демократическая партия Узбекистана.

Позже мы публиковали обращение жителей Нукуса, где в жилом массиве в махалле «Гулзар» на месте детской футбольной площадки начато строительство жилого дома.

В 2021 году мы также писали о махалле «Мустакиллик» Уртачирчикского района Ташкентской области, где футбольное поле было отдано под строительство производственного цеха.