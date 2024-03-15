Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 марта провёл заседание Национального курултая, на котором выступил с рядом инициатив — от защиты местных исторических объектов до изменения герба страны. «Газета.uz» выбрала самые интересные высказывания из выступления казахстанского лидера.

Об интеллигенции

Казахстанской интеллигенции стоит заняться вопросами сплочения нации вместо споров о прошлом, считает Токаев.

«Единство народа начинается с единства его интеллигенции. Иными словами, первостепенное значение имеет солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения», — сказал он.

В последнее время, по словам президента Казахстана, в обществе распространились обсуждения различных событий «давнего прошлого, известных исторических фигур».

«Нам надо честно и беспристрастно смотреть на свою историю и принимать её такой, какая она есть. Наша история должна стать фактором консолидации нации. Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесёт нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам… Нам нужны сплочённость и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры», — подчеркнул Токаев.

Об исторических объектах

Токаев поручил правительству Казахстана начать работу по включению плато Устюрт в Мангистауской области и подземных мечетей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также усилить защиту исторических объектов страны.

«Для сохранения нашего богатого историко-культурного наследия необходимо навести порядок в археологической деятельности. Острая нехватка профессиональных археологов и системные пробелы в лицензировании раскопок привели к засилью в Казахстане различных дельцов от археологии. Они за огромные деньги дают псевдонаучные заключения строительным фирмам о том, что тот или иной участок земли якобы не имеет историко-археологического значения», — сказал казахстанский лидер.

Он также затронул проблему"чёрных археологов" в Казахстане. «За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира», — отметил Токаев.

Он поручил усовершенствовать законодательство в сфере археологии, ужесточить ответственности за незаконные археологические раскопки и усилить регулирование в области реставрации объектов историко-культурного наследия.

О национальной одежде

Токаев поддержал практику ношения одежды в национальном стиле, которые вводят некоторые казахстанские компании и учебные заведения.

«Следует поддержать и расширить это правильное начинание. Это особенно важно сейчас. Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в чёрные одеяния людей. Все об этом знают. И это не чужие люди, а наши сограждане, — заявил президент Казахстана. — Облачение во все чёрное противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленным религиозным фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность».

По словам Токаева, стремление навязать казахстанскому обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является «неприкрытым вызовом традиционным устоям и ценностям».

Об изменении герба

В своём выступлении Токаев затронул вопрос изменения государственной символики. Он отметил, что считает флаг Казахстана «стилистически безупречным», а гимн страны, по его мнению, «ёмко вобрал в себя ценности и дух» казахстанцев.

«В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи», — сказал он.

Токаев предложил создать специальную комиссию, которая рассмотрит «все аспекты» изменения герба и проведёт общественные дискуссии. Затем, по его словам, нужно объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового герба Казахстана.

О жестокости в обществе

В Казахстане проявляется тревожная тенденция в виде роста семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии, заявил Токаев.

«Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости. Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта», — сказал глава страны.

По словам Токаева, казахстанцам нужно «открыто говорить об этих социальных недугах». «Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой», — добавил он.

Токаев назвал вандализм ещё одним негативным явлением в казахстанском обществе. «К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой… Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье», — отметил он.

О традиционных ценностях

Казахстан должен всячески укреплять свой светский статус, но он не будет идти на поводу западных веяний, заявил Токаев.

«Казахстан всегда будет толерантен ко всем вероисповеданиям, воззрениям и учениям, которые не подрывают нашей государственности и общественной морали. Но мы не можем и не будем идти на поводу тех, кто под влиянием западных и иных веяний продвигает чуждые для нашей культуры ценности, к тому же идущие вразрез с дуалистической основой мира», — сказал он.

Глава Казахстана подчеркнул, что на позицию страны в этом вопросе «не повлияют ни политическая конъюнктура, ни новомодные мировые веяния». «Мы должны твёрдо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности», — подчеркнул он.

Токаев также призвал обратить внимание на факты дискриминации и угнетения женщин в семьях, где «исламские каноны воспринимаются в крайне искажённом, догматическом виде».

«В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создаётся впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья», — отметил президент.

Практику похищения невест в Казахстане он назвал «вопиющим мракобесием», которое «не поддаётся никакому оправданию» и требует «не только морального осуждения, но и правовой оценки».