Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 марта подписал закон о расширении мест для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Законодательная палата приняла закон 17 октября, Сенат одобрил его 19 января.

Согласно поправкам в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскные мероприятия теперь можно проводить с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе в киберпространстве и с использованием его возможностей.

Закон «О порядке отбывания административного ареста» дополняется статьёй 6−1, которая предусматривает проведение оперативно-розыскной деятельности в специальных приёмниках, где содержатся лица, подвергнутые административному аресту. Она будет осуществляться в порядке, установленном законодательством, в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявления, установления и розыска лиц, причастных к подготовке и совершению преступления.

На заседании 19 сентября 2023 года, когда МВД вносило на рассмотрение этот законопроект, депутат Дониёр Ганиев выступал против статьи 6−1. Парламентарий спросил, в каких странах легализовано проведение оперативно-розыскной деятельности в спецприёмниках. Представители МВД не смогли ответить на этот вопрос.

Спикер Законодательной палаты Нуриддинжон Исмоилов отметил, что сейчас правоохранительные органы могут проводить оперативно-розыскную деятельность в колониях, следственных изоляторах, а теперь даётся разрешение на проведение таких мероприятий в специальных приёмниках, где содержатся лица, арестованные на 10−15 суток.

Он также задался вопросом, какие именно виды оперативно-розыскной деятельности (опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, оперативное наблюдение, оперативное внедрение, операция под прикрытием и другие) будут проводиться в спецприёмниках.

«Вы там всё равно не сможете проводить опрос… Вы можете только собрать информацию, больше ничего. Вопрос в том, насколько необходимо проведение оперативно-розыскной деятельности с лицами, арестованными на 10−15 суток», — заявил он.

В МВД тогда отметили, что оперативно-розыскная деятельность проводится в учреждениях по исполнению наказания, следственных изоляторах, реабилитационных центрах. В ведомстве указали, что в спецприёмниках содержатся в основном лица, которые склонны к совершению преступлений, а также подозреваемые в совершении преступления, из-за чего и был разработан закон, разрешающий проведение оперативно-розыскной деятельности в спецприёмниках.





Депутат Дониёр Ганиев спросил, какой именно вид оперативно-розыскной деятельности будет проводиться в спецприёмниках.

«Во-вторых, органов, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, несколько, включая таможенные органы, Бюро принудительного исполнения. В-третьих, в спецприёмниках должны быть установлены камеры, чтобы не было случаев, унижающих достоинство задержанных. Такие условия заставляют задуматься, какой именно вид оперативно-розыскной деятельности будет применяться», — сказал депутат.

Парламентарий считает неправильным сравнивать спецприёмники со следственными изоляторами и местами исполнения наказаний.

«Здесь большая разница в их статусе. И в местах исполнения наказаний, и следственных изоляторах содержатся подозреваемые, обвиняемые или осуждённые лица, которые связаны с уголовным делом. Но лица, получившие административный арест на 10−15 суток, не являются преступниками, они — правонарушители, а не преступники. У них абсолютно другой статус», — подчеркнул он.

Дониёр Ганиев указал на риски легализации такого порядка.

«Больше всего беспокоит то, что завтра при росте числа нераскрытых преступлений, когда у нас нет достаточных доказательств для суда, чтобы привлечь подозреваемое лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, [правоохранители] будут арестовывать подозреваемого по простому административному правонарушению, а затем предоставлять суду доказательства по итогам проведения оперативно-розыскной деятельности. Мы можем легализовать такой порядок. Сейчас суд принимает доказательства оперативно-розыскной деятельности, которая проводится по установленному в законе порядке, где нет спецприёмников», — предупредил он.

По его словам, сейчас административный арест получают и те, кто «поёт песни под памятником». «Завтра мы откроем дорогу для оперативно-розыскную деятельности в отношении таких лиц», — сказал он, попросив не торопиться с принятием такого закона и исключить эту норму.

Спикер Нуриддинжон Исмоилов предложил принять законопроект, а затем доработать его.

Депутат, председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности Эркин Солихов отметил, что по статье 15 закона, основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются наличие уголовного дела, письменное поручение органов дознания, следствия, указание и поручение прокурора, сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о признаках подготовки, совершения преступления, а также о лицах, причастных к их подготовке или совершению, если нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела и других случаях (список).

Законопроект был принят в первом чтении с 102 голосами «за», 2 голосами «против», 1 воздержавшимся.

На заседании 17 октября закон был принят во втором и третьем чтениях, однако трансляция заседания была позже удалена.