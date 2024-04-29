В Самаркандской области выявлены предприниматели, незаконно использовавшие энергоресурсы, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В Пастдаргомском районе житель махалли «Найман» Г. Х. установил в своей теплице 20 самодельных отопительных приборов, самовольно подключил их к газовой сети и незаконно использовал природный газ на сумму 688,9 млн сумов.

Таким же образом незаконно использовал газ на 329,6 млн сумов и Х. Ш, проживающий в том же районе на территории махалли «Казак-Найман».

В Бустонском районе Андижанской области ответственные лица ООО «Т-И» вступили в сговор с должностными лицами районной электроснабжающей организации. Они установили счётчик электроэнергии без контрольной пломбы в здании, принадлежащем ООО. Предприятие незаконно израсходовало электроэнергию на сумму 105,2 млн сумов.

Во всех перечисленных случаях возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.