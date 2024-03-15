Узбекистан занял 106-е место из 193 стран и территорий мира в Индексе человеческого развития (Human Development Index), подготовленном Программой развития ООН (ПРООН). В индексе приводятся данные за 2022 год. По сравнению с 2021 годом страна опустилась на одну позицию.

Страны оценивались по трём ключевым показателям человеческого развития — продолжительность жизни, ожидаемая и реальная продолжительность обучения и показатель валового национального дохода по паритету покупательной способности на душу населения.

При средней продолжительности жизни в 71,7 лет, узбекистанцы учатся 12 лет, а валовый доход на душу населения 8056 долларов.

Индекс человеческого развития Узбекистана в 2022 году составил 0,727 (максимальное значение — 1,000). Страна вошла в категорию стран с высоким ИЧР. В рейтинге Узбекистан расположился между Египтом и Вьетнамом.

Из стран Центральной Азии Казахстан занял в индексе 67 место, Туркменистан — 94-е, Кыргызстан 117-е и Таджикистан — 126-е.

Лидером индекса стала Швейцария с показателем 0,967. За ней следуют Норвегия и Исландия. В первую пятёрку также вошли Гонконг и Дания.

Неравенсто и «парадокс демократии»

Новый доклад ПРООН о человеческом развитии получил название «Выход из тупика: переосмысление сотрудничества в поляризованном мире». Согласно прогнозам эксперта, в 2023 году ИЧР достигнет рекордных показателей после резкого спада в 2020 и 2021 годах.

«Однако этот прогресс характеризуется глубоким неравенством. В богатых странах наблюдаются рекордно высокие показатели человеческого развития, в то время как половина беднейших стран остаётся ниже своего докризисного уровня [до пандемии коронавируса]», — отмечается в докладе.

Руководитель ПРООН Ахим Штайнер отметил, что стабильная тенденция к сокращению неравенства между богатыми и бедными странами развернулась в противоположном направлении. «Несмотря на то, что общества по всему миру неразрывно связаны друг с другом, мы не справляемся с решением задачи преодоления неравенства. Мы должны воспользоваться возможностями, которые даёт нам наша взаимозависимость», — заявил он.

В докладе говорится, что успеху международных коллективных действий мешает развивающийся в настоящий момент «парадокс демократии». Согласно данным в докладе, 9 из 10 человек во всем мире одобряют демократию, однако более половины респондентов глобального опроса выражают поддержку лидерам, которые могут подрывать её.

Половина опрошенных людей по всему миру утверждают, что не контролируют свою жизнь, а более чем две трети считают, что не имеют практически никаких рычагов для воздействия на решения правительства своей страны.

Ещё одной растущей проблемой с глобальными последствиями эксперты называют политическую поляризацию. По словам авторов доклада, она подпитывает политические подходы, которые сосредоточены исключительно на внутренних интересах, что в корне противоречит глобальному сотрудничеству для решения таких проблем, как декарбонизация экономики, злоупотребление цифровыми технологиями и конфликты.

В докладе также приводятся данные исследований, по которым в странах с популистскими правительствами наблюдаются более низкие темпы роста ВВП. Через 15 лет после прихода к власти популистского правительства ВВП на душу населения оказывается на 10% ниже, чем при непопулистском сценарии.