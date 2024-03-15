Холодная воздушная масса, которая 14 марта вызвала резкое похолодание по всем регионам Узбекистана, быстро уходит с территории Узбекистана, и температура воздуха будет повышаться, сообщил Узгидромет.

По большей части территории страны в выходные сохранится сухая и малооблачная погода. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области в воскресенье местами возможен небольшой дождь

В пятницу во второй половине дня температура по Узбекистану будет в пределах +8…+13 градусов Цельсия, а в воскресенье днём воздух прогреется до +15…+20.

В ночь с субботы на воскресенье местами по стране ещё сохранятся небольшие морозы, а в воскресенье температура и в ночные часы повысится до +2…+7 градусов.

В отдельных частях страны возможно усиление ветра до 15−18 м/с. Ночью и утром местами туман.

В горах в пятницу и в выходные дни без осадков. Сохраняется лавинная опасность.

Погода в Ташкенте

15−17 марта будет без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3−8 м/с.

Температура днём в пятницу будет в пределах +9…+11 градусов, в субботу ночью — 0…-2 градуса, днём — +13…+15 градусов, в воскресенье ночью — +2…+4 градуса, днём — +16…+18.