Бесплатное мобильное приложение Mutolaa, собравшее более 1000 электронных и аудиокниг на узбекском языке, представили в Ташкенте, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Узбекскую и зарубежную литературу для проекта озвучили профессиональные актёры дубляжа Узбекистана. Кроме того, к тексту добавлено музыкальное сопровождение, чтобы чтение не звучало монотонно.

Об истории создания проекта рассказал директор Агентства по делам молодёжи Алишер Саъдуллаев. Агентство реализовало его в сотрудничестве с «Народным банком».

Название пришло молодой команде после прочтения статей джадида Махмудходжи Бехбуди. «Бехбуди много писал о необходимости просвещения, создал в доме библиотеку и часто использовал слово „mutolaa“. Вдохновившись его статьями, мы решили дать именно такое название проекту», — разъяснил он.

В узбекском языке слово «Mutolaa» имеет два значения. Первое — это книга, а второе — это процесс познания через соприкосновение с книгой. Созвучно со смыслом слова, Агенство по делам молодёжи реализовали проект под одноимённым называнием.

Алишер Саъдуллаев. Фото: Агентство по делам молодёжи

Проект реализуется во исполнение постановления президента Узбекистана о реализации проекта «Тысяча книг для молодёжи».

«Мы часто спрашиваем молодых людей, какие цели они ставят перед собой, — сказал Алишер Саъдуллаев. — Многие говорят, что хотят заработать денег, купить автомобиль, что, конечно, можно понять. Немногие ставят целью просвещение, познание. Мы хотим, чтобы молодые люди читали для процветания нации, работали для развития нашей страны».

На сегодня в приложении Mutolaa — более 1000 электронных книг. Кроме того, записаны свыше 500 их аудиоверсий. В коллекции приложения — художественная, детская и научно-популярная литература. По данным команды проекта, количество пользователей приложения уже приблизилось к 300 тысячам.





Руководитель проекта Mutolaa Сирожиддин Олимов рассказал, что проект ставит перед собой три краткосрочные цели:

До конца 2024 года довести количество пользователей до 1 миллиона;

Переводить узбекскую литературу на английский язык и экспортировать её за рубеж;

Создать рынок детских книг.

Сирожиддин Олимов. Фото: Агенство по делам молодёжи

В долгосрочной перспективе Mutolaa намеревается стать платформой, где писатели смогут публиковать свои произведения и выходить на издателей, и создать, тем самым, рынок электронных книг.

Кроме того, авторы проекта хотят «геймифицировать» процесс чтения, чтобы вовлекать аудиторию, то есть создавать обзоры литературных произведений и проводить читательские разборы. Наконец, проект должен стать платформой, через которую писатели могут коммерциализировать свои произведения.

В рамках презентации состоялась премьера видеоанализа романа молодого узбекского писателя Жавлона Жовлиева Qo‘rqma («Не бойся»).

Приложение Mutolaa доступно в App Store и Google Play.