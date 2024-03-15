Акционеры оптового рынка сельскохозяйственной продукции Ташкента («Куйлюк»), действовавшего в форме акционерного общества, изначально не планировали ликвидацию.

Накануне сообщалось, что 29 февраля акционеры приняли решение о добровольной ликвидации АО из-за отсутствия информации о том, в какой форме рынок будет продолжать работу.

Финансист Отабек Бакиров обратил внимание, что на собрании 31 января 100% акционеров проголосовали против добровольной ликвидации. Наоборот, было принято решение о приостановке работы рынка до завершения строительных работ, реконструкции и ремонта на его территории.

Более того, 24 января наблюдательный совет рынка принял решение о выпуске 36,4 миллиона акций на сумму 53,9 млрд сумов. Эмиссия прошла государственную регистрацию 28 февраля — за день до принятия решения о добровольной ликвидации.

При этом в решении от 29 февраля о добровольной ликвидации АО не говорится об отмене решения от 24 января об отказе добровольно прекратить деятельность.

«Выпуск акций регистрируется за день до ликвидации. Будет ли ликвидируемая компания выпускать дополнительные акции? Будет ли государство регистрировать выпуск акций?» — задался вопросом Отабек Бакиров.

Финансист предположил, что решение о ликвидации рынка «Куйлюк» могло быть принято под «административным давлением» и «не является решением акционеров и управляющих рынка», у которого было сравнительно прочное финансовое положение с активами на 42,6 млрд сумов и обязательствами всего на 315 млн сумов.

Акционерами оптового рынка «Куйлюк» являются хокимият Ташкента (93,2%) и трудовой коллектив (6,8%).

Закрытие рынка

5 января хокимият Ташкента объявил о начале реконструкции на оптовом рынке сельхозпродукции «Куйлюк» (она не коснётся торгового центра «Куйлюк») и планах реконструкции других рынков столицы. Продавцам предложили продолжить работу в комплексах Food City и Tashkent Index.

О планах переноса рынка общественности стало известно в декабре 2021 года. Тогда было сообщено о расширении транспортной развязки у рынка «Куйлюк», а хокимият Ташкента заявил, что дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в Food City в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области. «Газета.uz» тогда выяснила, что решение о переносе рынка было принято ещё в октябре 2017 года.

Бывший хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев тогда подтвердил, что оптовый рынок поэтапно переедет в Food City. «Вместо того, чтобы продавать на асфальте на „Куйлюке“, лучше продавать там», — сказал он.

В июне 2022 года бывший хоким города Джахонгир Артыкходжаев в связи с расширением Ташкентской кольцевой дороги своим решением разрешил изъять для государственных и общественных нужд земельные участки, на которых находятся объекты дехканского рынка «Куйлюк» и универсального торгового центра «Куйлюк», который принадлежит компании Triumvirat-Qurilish.

Хокимият тогда заявил, что рынок «Куйлюк», чья территория изымается для нужд города, сносить не будут, а для строительства развязки будет отведена часть парковки и временных рядов.