Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, возглавляющая делегацию страны на 68-й сессии Комиссии по положению женщин, дала интервью Службе новостей ООН в ходе визита в Нью-Йорк.

Ранее Танзила Нарбаева выступила на сессии, перечислив выработанные странами Центральной Азии общие подходы в области гендерного равенства. В их числе — продвижение среди женщин, особенно в сёлах, STEM-образования, преодоление цифрового разрыва в регионах и юридическая помощь при столкновении с дискриминацией.

В интервью глава Сената, которая также является председателем Комиссии по повышению роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи, вновь подчеркнула, что Узбекистан первым из стран Центральной Азии криминализовал домашнее насилие.

Танзила Нарбаева рассказала, что делегация приехала с тем, чтобы поделиться опытом Узбекистана в работе с законодательством по гендерным вопросам, а также послушать другие страны и поучиться у них.

«Кроме того, мы приехали не только как отдельно взятая страна, как Узбекистан. Мы также выступаем от имени стран Центральной Азии, потому что по инициативе Узбекистана в 2021 году был создан Диалог женщин лидеров стран Центральной Азии, куда вошли все пять центральноазиатских государств. До поездки в Нью-Йорк мы провели консультации центральноазиатских государств, к ним также подключился Азербайджан. И мы приехали со своими конкретными предложениями, которые я здесь озвучила не только от имени Узбекистана, но и от имени всех центральноазиатских государств и Азербайджан», — сказала глава Сената.

В Службе новостей ООН отметили, что многие страны региона ставят Узбекистан в пример с законом, который криминализовал домашнее насилие. «Наверное, непросто было его принять?» — спросили у Танзилы Нарбаевой.

«Вы абсолютно правы. Потому что многие годы в центральноазиатских странах постсоветского пространства, можно сказать, эта тема была табу. Вообще была закрытая тема, что приписывали к нашим национальным традициям, менталитету, что это, возможно, соответствует характеру народов центральноазиатских или мусульманских стран. Но последние годы мировоззрение у людей изменилось, и женщины, стали действительно требовать, чтобы их права соблюдались», — подчеркнула глава Сената.

«И самое главное, что руководство наших государств, очень положительно воспринимают наши обращения и абсолютно все в руководстве согласны с тем, что женщины и мужчины должны иметь равные права и равные возможности», — добавила она.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что Узбекистан, первым в центральноазиатском регионе реализовав опыт криминализации домашнего насилия, теперь делится опытом с другими странами. «Мы слышим, что в Казахстане тоже принимается такой закон. Такой закон рассматривается и в других государствах. Но принятие этого закона — это лишь полдела. Самое главное — его реализация», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

Глава делегации согласилась с тем, что принимать этот закон было очень трудно. «Мы, рабочая группа, работали над ним целый год. И, конечно, люди, которые сидят на определённых позициях, мужчины-руководители, некоторые из них не хотели принимать эти нормы. Но, тем не менее, всем пришлось понять и принять то, что мы выдвигали. Поэтому этот закон был принят в апреле прошлого года, и он уже действует», — заявила она.

Танзила Нарбаева отметила, что страна ведёт «большую пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения» через махалли по поводу того, что понятие домашнего насилия теперь закреплено законодательно и несёт ответственность.

«Занятость нашего населения и занятость женщин — также первостепенная задача. Если женщины хотят работать в государственном или частном секторе, они могут найти работу по желанию. Но, кроме этого, в наших традиционных семьях многие женщины сами хотят работать недалеко от дома, иногда и на дому. И для этих женщин предоставляются сегодня очень большие возможности. Буквально в преддверии 8 марта наш президент Шавкат Мирзиёев объявил о том, что 15 трлн сум (более 1 млрд долларов) направляется на обеспечение занятости женщин», — добавила она.

В Службе новостей ООН отметили, что в организации много говорят о том, что женщины сами должны участвовать в принятии решений, то есть занимать руководящие должности. «Вы — яркий пример. Что бы вы сказали молодым девушкам, которые сейчас вступают на этот путь и хотят, скажем, состояться в политической или экономической сферах?» — спросили у представительницы Узбекистана.

Танзила Нарбаева признала, что в стране «раньше было отставание в этом вопросе». «Шесть-семь лет назад лишь 15% депутатов парламента составляли женщины, а сегодня — уже 32%, что является результатом целенаправленной работы по подготовке женщин к лидерству. И мы не хотим останавливаться на этом показателе», — заявила она, добавив, что если раньше женские квоты составляли лишь треть партийного списка, то сегодня партии должны обеспечить, чтобы женщины составляли не менее 40%.

«И, конечно, голос женщин должен быть слышен во время разрешения каких-то спорных ситуаций, во время распределения бюджетных средств, ресурсов, во время обсуждения других социально значимых вопросов», — заявила она.

В Службе ООН спросили Танзилу Нарбаеву, как обстоят в Узбекистане дела с общей проблемой региона — ранними браками.

Глава Сената согласилась, что эта проблема существует, но добавила, что она есть не только в центральноазиатских государствах, но во многих странах мира.

Она перечислила недавние поправки в законодательство по этому поводу: если раньше брачный возраст для девушек составлял 17 лет, а для юношей — 18, то теперь Узбекистан поднял брачный возраст и для девушек до 18 лет.

Кроме того, раньше местным властям, разрешалось снижать брачный возраст по обстоятельствам, как, например, беременность, но теперь и этот вопрос пересмотрен.

«Самое главное, что он не просто законодательно пересмотрен, меняется мышление людей. Родители девочек раньше считали, что девочке необязательно давать хорошее образование или профессию, все равно она уйдёт в другую семью. Самое главное — это мальчик, кормилец семьи. Этот стереотип укоренился в мышлении людей, но последние годы ситуация меняется, поскольку люди видят успешных женщин, видят примеры именно того, что женщины могут наравне с мужчинами работать, учиться», — сказала Танзила Нарбаева.

Сейчас, по её словам, средний возраст вступления в брак в Узбекистане для парней — 26−27 лет, для девушек — 23−24 года. «Мы по статистике видим, что идёт рост», — добавила глава Сената.

«Но, конечно, мы не хотели бы, чтобы, как в некоторых совершенно развитых странах, девушки не думали о замужестве, о создании семьи. Мы считаем, что этот возраст — после 20 лет и до 30 лет — наиболее оптимальный для создания семьи, для рождения детей. И в этом направлении наше государство работает», — заявила Танзила Нарбаева.