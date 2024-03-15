В предгорьях Сурхандарьинской области на границе двух районов расположена махалля «Янгихаёт». Она входит в состав Кумкурганского района и насчитывает порядка 200 домохозяйств. Как и многие жители отдалённых посёлков Узбекистана, янгихаётцы делили один трансформатор с махаллёй «Обикор» соседнего, Бандихонского района. Устройство обеспечивало электроэнергией лишь 100 домохозяйств. В результате ещё 100 домов Кумкурганского района и порядка 200 приграничного получали электроэнергию с большими перебоями и ограничениями.

Фото: Ойбек Усанов.



Такой образ жизни был привычным для горцев до 2020 года. В разгар пандемии один из жителей «Янгихаёта», молодой студент факультета архитектуры Термезского государственного университета Ойбек Усанов предложил соседям испытать счастье в проекте «Инициативный бюджет» и установить трансформатор для всех. О проекте молодой человек узнал в блоге юриста Хушнудбека Худойбердиева.

«Я недолго думал, что предложить. Указал сумму в 100 млн сумов, правда не просчитав её детально. Но денег хватило», — вспоминает архитектор.

Ойбек Усанов. Фото: Instagram.



Свой выбор он объясняет тем, что без электричества жители «Янгихаёта» чувствовали себя оторванными от мира. Особенно остро проблему ощущали абитуриенты, которым приходилось готовиться к поступлению в темноте и без интернета.

Согласно правилам «Открытого бюджета», граждане могут предложить проекты для решения локальных проблем. Зачастую жители указывают плохие дороги, ветхость образовательных и медицинских учреждений и недостатки инженерной инфраструктуры. Выигрывают проекты, набравшие наибольшее количество голосов.

В свой дебютный год «Инициативный бюджет» не имел большой популярности: граждане слабо верили в возможность распоряжаться бюджетными деньгами и заботу государства о налогоплательщиках.

«Люди считали, что такое в Узбекистане невозможно», — вспоминает Ойбек Усанов.

Из-за локдауна молодой человек не мог выйти на улицу для сбора голосов. Поэтому он обращался за поддержкой к родственникам по телефону. Объяснял, что такое «Инициативный бюджет», с каким проектом участвуют янгихаётцы и как за него проголосовать. Уровень доверия населения можно измерить количеством голосов, которое потребовалось махалле для победы в первый год кампании. Трансформатор обошёлся жителям всего в 32 голоса.





«Не все верили даже после того, как я победил. И только тогда, когда махаллинцы увидели результат — бесперебойный свет в своих домах — доверие к Open Budget возросло», — рассказывает Ойбек Усанов.

Вместе с доверием выросла и конкуренция. Сегодня узбекистанцы ежегодно подают десятки тысяч проектов. Если в 2019 году граждане выдвинули 28,7 тысяч проектов, то в 2022 этот показатель вырос до 69,7 тысяч.

Помимо сарафанного радио, на повышение интереса населения к кампании повлияла и работа государственных органов. Так, Управление финансов Сурхандарьинской области решило выйти на новую аудиторию через студентов, в том числе Термезского государственного университета. Учащимся вуза, среди которых был и Ойбек Усанов, активно участвующим во втором сезоне Open Budget, обещали призы.

Успех янгихаётцев побудил соседей из Бандиханского района обратиться к Ойбеку Усанову с просьбой обучить их азам «инициативного бюджета». Обе махалли выступили с проектом по обновлению дорожного полотна на центральной улице своих населённых пунктов. Стоимость проекта в «Янгихаёте» оценивалась в 1,2 млрд сумов, вспоминает Ойбек Усанов.

Фото: Ойбек Усанов.



«Конкуренция была жёсткая. Собирать голоса пришлось по ночам на газовых заправках. По утрам мы учились, а по ночам убеждали водителей и пассажиров такси проголосовать за наш проект. Считайте, в каждой машине по четыре-пять человек. Так на протяжении 20 дней», — рассказывает Ойбек Усанов.

Убеждать пассажиров оказалось непросто. Многие не понимали, что делать с кодом из SMS-сообщения, опасались, что сообщения как-то связаны с финансовыми операциями и после введения кода с их банковских карт снимут деньги.

«Некоторые предпочитали отдать голос за проект своих махаллей — люди потихоньку узнавали про Open Budget. Бывали и те, кто не знал, как работать с телефоном. Сейчас люди предлагают газированные напитки, подсолнечное масло или деньги за голос. Нам такое и в голову не приходило, — признаёт Ойбек Усанов. — Мы убеждали людей своими аргументами. Возможно, из-за этого нам пришлось сложней, потому что голосовавшие взамен ничего не получали».

Ойбеку Усанову удалось собрать 3898 голосов — больше голосов в Кумкурганском районе набрала лишь одна махалля. Торжественная церемония, на которой официально объявили названия махаллей-победителей, прошла в Ташкенте. Поздравлял сам министр финансов. За активное участие Ойбек Усанов получил планшет.

Впереди янгихаётцев ждало долгое ожидание неухабистой и ровной дороги на центральной улице. Финалисты сезонов вынуждены ждать по несколько месяцев, пока их проект воплотится в жизнь. Это связано с механизмом распределения средств и процессом закупок. Если о победе махаллинцы узнали в апреле, то деньги на реализацию поступили только в середине лета. За это время доверие жителей к «Инициативному бюджету» и Ойбеку Асанову пошатнулось.





«Многие подходили ко мне и задавали вопросы: „А вообще у нас будет дорога или нет?“, „Почему не кладут асфальт?“. Друзья были недовольны, что безрезультатно потратили столько усилий и времени. Я звонил в Министерство финансов, узнавал, когда поступят деньги. Дело дошло до того, что я сам начал сомневаться», — описывает он свои чувства.

Когда деньги поступили, махаллинцы жёстко контролировали работы. Ойбек Усанов рассказывает, что янгихаётцы пришли к исполнителю проекта с условием, что он положит асфальт качественно.

«Мы изначально поставили условие: либо вы делаете работу хорошо, либо вообще не делаете», — вспоминает Усанов.





Когда работы завершились, махаллинцы договорились между собой, что новой дорогой не будет пользоваться грузовой транспорт.

«Асфальт до сих пор в отличном состоянии. Я не раз видел, как аксакалы разворачивали грузовики», — добавляет Ойбек.

В кампании по сбору голосов в 2022 году молодой человек уже не участвовал. Успех предыдущих лет стимулировал янгихаётцев самостоятельно предлагать проекты и бороться за их победу. Тогда жители объединились с соседней махаллёй «Обикор», чтобы попробовать решить многолетнюю проблему питьевой воды. Сколько существуют кишлаки, столько их население ходило за водой к ручью. Со временем появился колодец с насосом, однако воду всё равно приходилось таскать вёдрами. Как правило, эта работа зачастую лежит на плечах женщин и детей.

Иллюстративное фото Дилрух Исомиддиновой.



В гонке за бюджет янгихаётцы и обикорцы последовали примеру других борцов. Они скинулись деньгами, чтобы закупить подсолнечное масло и газированные напитки, нашли студентов, которые помогали со сбором голосов в столице. В итоге в доме каждого жителя двух махаллей появилась вода.

Вознаграждение за голос можно рассматривать как софинансирование проектов самими участниками, что повышает сопричастность граждан к решаемым проблемам, писала в колонке для «Газеты.uz» бывший глава представительства ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.

С 2020 года политика Open Budget изменилась и продолжает эволюционировать. Одни методы, работавшие на заре проекта, совершенствуются, другие изживают себя и исчезают.

Так, в сезоне 2024 года внедрён принцип «Один человек — один голос». Он подразумевает, что один гражданин сможет проголосовать только раз, даже если на его имя зарегистрировано несколько SIM-карт. Изменение стало ответом на практику, когда голосующие покупали массу SIM-карт, таким образом увеличивая шансы своего проекта на победу.

В 2022 году депутат Законодательной палаты Гулбахор Сайдганиева назвала подобный сбор голосов искусственным. Она указала на факт, что в махаллях с населением 2 тысячи человек собираются 10 тысяч голосов.

В противовес этому экономист Отабек Бакиров говорил, что «Инициативный бюджет» воспитывает в людях умение вести избирательные кампании и повышает ценность голоса.

«В [2021] году закидывали 3 тысячи сумов на счёт. Этого уже нет. На следующий год люди не будут согласны отдавать свой голос за одну „колу“», — предрекал он.





Кроме того, принцип «Один человек — один голос» предотвратит различного рода принуждения к сбору голосов. К примеру, в 2023 году стало известно, что директор одной из школ Аккурганского района Ташкентской области собирала 10−20 тысяч сумов с учеников для покупки SIM-карт. Директор школы в Навоийской области требовала от учителей собрать по 100 голосов для проекта.

Принцип «Один человек — один голос» также коснётся семей, в которых на один паспорт оформлено несколько SIM-карт. Отныне каждый член семьи должен иметь отдельный номер, оформленный на своё удостоверение личности. Как это отразится на гонке сбора голосов, ещё предстоит увидеть.

Ойбек Усанов к изменениям политики «Инициативного бюджета» относится позитивно. Он уверен, что это улучшит систему сбора голосов, сделает гонку прозрачнее и стимулирует узбекистанцев сплачиваться во имя улучшения условий жизни. Граждане объединяются не только для победы общего проекта, как это было с питьевой водой у жителей махаллей «Янгихаёт» и «Обикор».

Консолидируясь, жители разных населённых пунктов обсуждают, чей проект приоритетнее, а чей может подождать следующего сезона. Сообща голосуя за один проект, граждане не только увеличивают шансы на победу, но и учатся уступать, терпеливо, но с уверенностью, ждать следующего сезона, когда за протянутую в прошлом руку помощи соседи непременно ответят поддержкой. Так, сезон за сезоном, в Узбекистане строится гражданское общество.