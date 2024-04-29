Европейский союз 25 апреля выделил правительству Узбекистана 6 млн евро (около 82 млрд сумов) на проведение сельскохозяйственных реформ, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Ташкенте.

Выделение гранта поддержит внедрение Национальной стратегии продовольственной безопасности и здорового питания и руководящих принципов программного бюджетирования.

Соглашение между правительством Узбекистана и ЕС предусматривает выделение общей суммы в 20 млн евро для поддержки реализации Стратегии развития сельского хозяйства на 2020−2030 годы. В рамках этой помощи ожидается поступление дополнительных грантовых средств в этом и следующем году.

Основная цель — поддержать переход Узбекистана к рыночно-ориентированному и устойчивому сельскохозяйственному сектору, который обеспечивает больше рабочих мест и доходов для населения и повышает доступ к безопасному и полноценному питанию.

«Агропродовольственный сектор критически важен для экономики Узбекистана и является основным источником занятости. Кроме того, семейные фермерские хозяйства производят большую часть мяса и овощей, потребляемых гражданами Узбекистана. Поэтому мы фокусируемся на тех реформах, которые позволяют этим дехканским хозяйствам адаптироваться к изменяющемуся климату, защищать окружающую среду, производить здоровую пищу и становиться частью местных и глобальных цепочек создания стоимости. Грантовое финансирование вместе с другими инициативами Европейского союза, такими как GSP+, также поможет увеличить экспорт в Европейский союз» — подчеркнула посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан.

Устойчивый агро-продовольственный сектор является одним из трёх стратегических приоритетов Многолетней индикативной программы ЕС для Узбекистана (2021−2027 годы). В числе остальных приоритетов — эффективное управление и инклюзивный, зелёный и цифровой рост. С 2021 года программа уже выделила около 76 млн евро (почти 1 трлн сумов) Узбекистану.

Ранее ЕС уже поддержал реформы агросектора бюджетом в размере 32,5 млн евро в период с 2020 по 2023 годы.