Кенгаш народных депутатов Чирчика на внеочередной сессии в пятницу утвердил новым хокимом города Муроджона Абдурахимова, сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области. До назначения он работал в Кабинете министров Узбекистана.

Родился в Чирчике в 1986 году. В 2008-м окончил Ташкентской государственный экономический университет, в 2010-м — магистратуру этого же вуза.

Работал учителем экономики в профессиональном колледже, хокимияте Ташкентской области, агентстве «Узкоммунхизмат» и Министерстве ЖКО.

Накануне было сообщено об отставке предыдущего хокима города Даврона Хидоятова в связи с переходом на другую работу. Хоким области Зойир Мирзаев пожелал ему успехов и вручил почётную грамоту хокимията.

На сессии городского кенгаша Зойир Мирзаев выступил с «аналитическо-критической речью», говорится в сообщении областной администрации.





Он отметил, что в последние годы в Чирчике была осуществлена большая работа в сфере строительства жилья и коммунальных услуг. Однако в сфере промышленного производства, в которой Чирчик когда-то лидировал в Ташкентской области, город опустился на пятое место.

«Ситуация в Чирчике должна измениться кардинальным образом», — заявил глава области.

Он сообщил, что в городе накопилось 60 млрд сумов проблемных кредитов. В частности, проблемными являются более 6 млрд сумов кредитов, выданных по рекомендации помощников хокима населению.





25% новых субъектов малого бизнеса прекратили деятельность, что говорит о недостаточном бизнес-климате в городе, сказал Зойир Мирзаев.

«Если бы экономический комплекс хотя бы немного входил в жизнь [населения], местный бюджет мог бы получить дополнительно 30 млрд сумов», — отметил он.