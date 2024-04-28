Национальный межбанковский процессинговый центр (Humo) будет приватизирован. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана о дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике от 19 апреля.

Платёжная система вошла в перечень из 247 компаний, где государственные доли или пакеты акций должны быть выставлены на публичные торги.

Постановлением президента от 30 ноября госдоля (100%) в Humo, которая принадлежала Главному центру информатизации Центрального банка, перешла в Агентство по управлению государственными активами (АУГА).

В ответ на предположения о возможной продаже в пресс-службе агентства «Газете.uz» утверждали, что передача Humo не связана с приватизацией. Нахождение межбанковского процессингового центра на балансе у Центробанка приводило к конфликту интересов, заявляли в Госактиве.

Национальная платёжная система была создана в сентябре 2018 года. Тогда отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Humo появился после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

Глава Humo Шухрат Курбанов объяснял, что цель децентрализации платёжной системы — не дать никому монополизировать рынок, а, напротив, дать возможность банкам становиться самостоятельными.